Fotógrafa desaparece em trilha no interior do Paraná

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A fotógrafa Ana Paula Silveira, 29 anos, desapareceu no sábado (25) durante trilha no Salto das Orquídeas, PR. Ela e uma amiga sofreram um acidente em travessia de rio. A amiga foi resgatada em choque, e Ana Paula segue procurada intensamente por Bombeiros e Defesa Civil. Amigos mobilizam redes sociais por ajuda.

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A fotógrafa Ana Paula Silveira, de 29 anos, está desaparecida desde o último sábado, 25. Ela, uma amiga e uma guia estavam fazendo uma trilha no Salto das Orquídeas — um complexo de cachoeiras na cidade de Sapopema, no norte do Paraná — quando sofreram um acidente durante a travessia de um rio. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros retomaram as buscas por Ana Paula às 9h12 desta segunda-feira, 27. Após as 18h, quando escurece, as buscas precisam ser interrompidas.

O desaparecimento de Ana Paula aconteceu às 15h20 do sábado. Ela e uma amiga se desequilibraram enquanto atravessavam um dos rios no complexo de cachoeiras. As duas ficaram penduradas em uma corda e acabaram caindo. A amiga foi encontrada apenas na manhã de domingo, 26, e precisou ser levada para a Santa Casa de Cornélio Procópio. O quadro dela é estável, mas, segundo amigos envolvidos na busca, ela está em estado de choque.

Amigos de Ana Paula criaram uma página no Instagram com o nome “Resgate Ana Paula”, para centralizar a divulgação de informações e dar visibilidade ao desaparecimento, no intuito de chamar a atenção das autoridades.

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Um dos vídeos publicados na manhã desta segunda diz que os Bombeiros chegaram por volta de 7h para traçar o plano de buscas do dia. Por enquanto, está proibida a participação de civis. Uma das amigas da fotógrafa desaparecida disse nas redes sociais nesta manhã que a expectativa é de encontrá-la com vida em uma das regiões de mata que ladeiam o rio em que Ana desapareceu.