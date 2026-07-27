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Fotógrafa desaparece em trilha no interior do Paraná

Ana Paula Silveira estava visitando o Salto das Orquídeas no último sábado, 25, e até o momento não foi encontrada

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 11h12 | Atualizado em 27 jul 2026, 13h16
Mulher jovem de cabelos escuros, sorrindo com os olhos fechados, segurando um pequeno pedaço de comida amarela entre o polegar e o indicador, com esmalte preto nas unhas. Ela usa uma regata branca e uma pulseira preta no pulso esquerdo, em um fundo verde desfocado
A fotógrafa Ana Paula Silveira, desaparecida desde o último sábado e encontrada morta nesta quinta, 30 (Reprodução/Reprodução)
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A fotógrafa Ana Paula Silveira, de 29 anos, está desaparecida desde o último sábado, 25. Ela, uma amiga e uma guia estavam fazendo uma trilha no Salto das Orquídeas — um complexo de cachoeiras na cidade de Sapopema, no norte do Paraná — quando sofreram um acidente durante a travessia de um rio. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros retomaram as buscas por Ana Paula às 9h12 desta segunda-feira, 27. Após as 18h, quando escurece, as buscas precisam ser interrompidas.

O desaparecimento de Ana Paula aconteceu às 15h20 do sábado. Ela e uma amiga se desequilibraram enquanto atravessavam um dos rios no complexo de cachoeiras. As duas ficaram penduradas em uma corda e acabaram caindo. A amiga foi encontrada apenas na manhã de domingo, 26, e precisou ser levada para a Santa Casa de Cornélio Procópio. O quadro dela é estável, mas, segundo amigos envolvidos na busca, ela está em estado de choque.

Amigos de Ana Paula criaram uma página no Instagram com o nome “Resgate Ana Paula”, para centralizar a divulgação de informações e dar visibilidade ao desaparecimento, no intuito de chamar a atenção das autoridades.

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Um dos vídeos publicados na manhã desta segunda diz que os Bombeiros chegaram por volta de 7h para traçar o plano de buscas do dia. Por enquanto, está proibida a participação de civis. Uma das amigas da fotógrafa desaparecida disse nas redes sociais nesta manhã que a expectativa é de encontrá-la com vida em uma das regiões de mata que ladeiam o rio em que Ana desapareceu.

 

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