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Brasil

Flávio fala em ‘mudança de verdade’ e Lula agradece ‘carinho’ dos eleitores

Candidatos à Presidência votaram na manhã deste domingo; pesquisas eleitorais mostram disputa tecnicamente empatada

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 10h02 | Atualizado em 25 out 2026, 10h09
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (Charles Vieira e Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Flávio fala em ‘mudança de verdade’ e Lula agradece ‘carinho’ dos eleitores Priorize VEJA no Google

O senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votaram na manhã deste domingo, 25, no segundo turno da eleição presidencial. Flávio compareceu à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, por volta das 8h20, enquanto Lula votou em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, às 10h. Os dois fizeram breves declarações a jornalistas e comentaram a expectativa para o resultado das urnas.

Após votar, Flávio afirmou que o país precisa de uma mudança de rumo. “Chegou a hora da mudança de verdade, foi assim no primeiro turno e que seja no segundo. O Brasil não aguenta mais quatro anos do jeito que está, a vida de todo mundo piorou. Então, não tem porque continuar insistindo no erro”, disse.

O candidato do PL também pediu que os eleitores comparecessem às urnas “faça chuva ou faça sol”, em meio à previsão de fortes chuvas nas regiões Sul e Sudeste. Depois da votação, ele seguiu para Brasília, onde acompanha a apuração ao lado de familiares. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), também eram esperados no local.

Antes de deixar sua casa, no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo, Lula agradeceu o apoio recebido durante a campanha e destacou o carinho dos eleitores no segundo turno. “O comportamento do povo eu nunca vi, nunca vi, sinceramente, não acredito que alguém um dia tenha sido tratado com o carinho que eu fui tratado nesse momento”, afirmou. Após sair da cabina de votação, Lula posou com uma bandeira do Brasil ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin  de apoiadores políticos.

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Ao comentar a disputa, o petista criticou o adversário e o acusou de mentir. “Ele mente e não é capaz de dizer uma verdade”, declarou. Em seguida, completou: “Ele tem preferência por mentira e, por isso, eu acho que o povo não vai eleger um mentiroso.”

Flávio teve 47% dos votos válidos no primeiro turno, contra 45% de Lula. Nas principais pesquisas eleitorais divulgadas na véspera da votação, o senador aparecia à frente, mas em empate técnico com o presidente, considerando as margens de erro dos levantamentos.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

VEJA+TV faz cobertura completa

A VEJA+TV preparou uma cobertura especial para o segundo turno das Eleições 2026, neste domingo, 25. Além da presença consolidada há mais de um ano nos principais agregadores de canais gratuitos por streaming (FAST), a programação jornalística ao vivo também é transmitida na TV aberta, por meio de uma parceria com a Rede Brasil de Televisão.

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A Rede Brasil retransmite a grade especial da VEJA+TV desde os primeiros minutos de votação até a confirmação do resultado final das urnas. A emissora cobre as 27 capitais brasileiras e 5 mil cidades, alcançando 140 milhões de pessoas por sinal aberto, cabo e banda KU. O site de VEJA e o canal VEJA Mais no YouTube também transmitem a cobertura completa.

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