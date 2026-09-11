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Brasil

Flávio defende quebra total de sigilo do caso Master e pede investigação de Dino

Senador é investigado pela Polícia Federal por indícios de lavagem de dinheiro por meio do filme 'Dark Horse'

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 13h49 | Atualizado em 11 set 2026, 14h30
Flávio Bolsonaro carregado por apoiadores em Juiz de Fora: recriação de cenário em que o pai foi esfaqueado
Flávio Bolsonaro carregado por apoiadores em Juiz de Fora, na quarta, 9: recriação de cenário em que o pai foi esfaqueado (Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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Flávio defende quebra total de sigilo do caso Master e pede investigação de Dino Priorizar nos meus resultados Google

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou nesta sexta-feira, 11, sobre a revelação de que é investigado pela Polícia Federal por indícios de lavagem de dinheiro por meio do filme Dark Horse.

A informação de que Flávio é oficialmente investigado veio a público depois de o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantar nos últimos minutos da quinta-feira, 10, parte do sigilo das investigações do caso Master, por ordem do presidente da Corte, Edson Fachin.

Em agenda de campanha em Manaus, no Amazonas, Flávio defendeu “transparência total” nas investigações, disse que a derrubada do sigilo por Mendonça foi “a melhor coisa que poderia acontecer” e pediu a investigação do ministro Flávio Dino, também do STF. O presidenciável adotou a mesma linha de outros correligionários, como o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha, ao defender não haver “fato novo” nas revelações trazidas à tona com a derrubada parcial dos sigilos.

“Estão requentando uma decisão desde julho, no momento quando ultrapassamos em todas as pesquisas o ‘Império do Mal’. Estamos numa eleição presidencial e não é novidade para ninguém que vão tentar fazer de tudo para desestabilizar e inventar coisas onde não tem”, disse. 

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No inquérito principal, há um relatório com um pedido da PF para investigar Flávio, solicitação que foi atendida por Mendonça, o relator, no dia 22 de julho de 2026. Esse ramo do caso Master que mira o Zero Um permanece em segredo de Justiça.

Durante a agenda em Manaus, Flávio voltou a afirmar que a relação com Daniel Vorcaro em torno de Dark Horse se deu de forma “privada” e que os recursos seriam um “patrocínio”. De acordo com as investigações, Flávio teria pedido cerca de 134 milhões de reais ao dono do Master para o financiamento do longa-metragem.

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“Sempre disse que a relação com o filme foi privada, um patrocínio privado em relação ao filme do presidente Bolsonaro. É muito positivo para confirmar o que sempre falei”, disse o presidenciável.

Investigação contra Dino

O senador ainda elogiou o posicionamento de André Mendonça e pediu a investigação do ministro Flávio Dino — a fim de que, segundo ele, o ministro “pare de tomar decisões para interferir nas eleições”.

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Dino é o relator, no Supremo, das investigações sobre desvios de emendas parlamentares ligadas ao financiamento do filme Dark Horse. O caso principal do Banco Master, que também abarca elementos relacionados ao longa-metragem, é conduzido por André Mendonça.

Nesta semana, Dino revogou a decisão de André Mendonça que havia afastado o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sob o argumento de que a decisão prejudicaria “investigações sensíveis”.

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“O André Mendonça está certo, ele está sendo juiz. Eu queria muito que todos do Supremo fossem iguais ao Mendonça, [que] não pesasse para lado nenhum”, disse Flávio sobre a derrubada de sigilos do Master. “Investiga tudo, todo mundo, com transparência; mostra pra imprensa, mostra pro povo. Vamos ver quem é que está certo”, disse.

Ao comentar o pedido de investigação contra Dino, o senador afirmou que “eles”, em possível referência a adversários, tentam criar “fato novo” como forma de cortina de fumaça. “Eu tô pedindo que o Dino seja investigado formalmente para que ele pare de tomar decisões para interferir nas eleições. Hoje eu tenho ciência que uma decisão de julho, ou seja dois meses, agora, imediatamente após a gente ultrapassar Lula nas pesquisas, eles tentam criar um fato novo pra essa cortina de fumaça”, prosseguiu.

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