Flávio Bolsonaro é investigado na PF por lavagem de dinheiro por meio do filme ‘Dark Horse’

O senador e candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) é investigado na Polícia Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e organização criminosa na arrecadação de recursos para gravação do filme Dark Horse, longa que conta a história de vida do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A produção como um todo também é investigada, pela suspeita de que tenha recebido emendas parlamentares de forma irregular para seu custeio. O deputado federal Mário Frias (PL-SP) foi alvo de uma operação da PF na quinta, 10, por conta do inquérito.

A informação de que Flávio é oficialmente investigado veio a público depois de o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantar nos últimos minutos da quinta-feira, 10, parte do sigilo das investigações do caso Master, por ordem do presidente da Corte, Edson Fachin. No inquérito principal, há um relatório com um pedido da PF para investigar Flávio, solicitação que foi atendida por Mendonça, o relator, no dia 22 de julho de 2026. Esse ramo do caso Master que mira o Zero Um permanece em segredo de Justiça.

O documento elaborado pela PF afirma que, a partir da análise dos celulares de Daniel Vorcaro, em 2025 a Entre Investimentos, a mando do banqueiro, fez remessas internacionais de dinheiro para a Havengate Development Fund LP, nos EUA, totalizando 12,3 milhões de dólares. No celular do dono do Master, havia um documento com o título “Acordo-Financiamento-da-producao”, cujo título anterior era “Acordo de Financiamento de Produção Capitão do Povo”. A previsão era de enviar 24 milhões de dólares para o filme (na época correspondente a R$ 134 milhões), divididos em 14 parcelas.

Em maio deste ano, veio a público um áudio no qual Flávio pede doações para Daniel Vorcaro para viabilizar a produção do filme. Ele chama o banqueiro de “irmão” e cobra a regularidade dos pagamentos. O senador confirmou ter enviado o áudio. O fundo Havengate foi criado nos EUA em 2020, para viabilizar investimentos imobiliários e facilitar a concessão de green cards para brasileiros. Ele é administrado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro, que se autoexilou nos EUA.

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“Tais elementos indicam que o Senador Flávio Nantes Bolsonaro não aparece apenas como terceiro mencionado em comunicações de outras pessoas, mas como interlocutor direto de Daniel Vorcaro em tratativas relacionadas ao financiamento da produção, inclusive com cobranças de pagamentos, reuniões presenciais e acompanhamento do andamento das gravações”, disse a Polícia Federal.

A Polícia Federal suspeitou do valor da produção, afirmando que o dinheiro enviado por Vorcaro supera outras grandes produções. “Para situar a dimensão dessas projeções, o maior resultado de bilheteria da história do cinema nacional foi obtido por Minha Mãe é uma Peça 3 (2019), com aproximadamente R$ 120 milhões — equivalente, à época, a cerca de US$ 30 milhões”, diz trecho do relatório.

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Em seguida, a investigação afirma que “a discrepância entre as projeções do plano de negócios e qualquer parâmetro realista do mercado cinematográfico nacional constitui elemento que reforça a necessidade de apuração quanto à viabilidade econômica e à verdadeira finalidade da operação”.

Os advogados de Flávio pediram acesso aos autos do caso Master na época, para se inteirar da investigação. A reportagem entrou em contato com a campanha do senador, mas não obteve retorno até o momento. O espaço está aberto para manifestação.

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