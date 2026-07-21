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Brasil

Flávio Bolsonaro reforça queixa-crime contra Janones no STF

Advogados do senador afirmaram que deputado tem 'estratégia ilícita e deliberada' de ofensas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 13h45 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h09
Homem de terno escuro e gravata cinza, com cabelo castanho escuro, fala em um púlpito de madeira, gesticulando com a mão direita. Ele segura papéis na mão esquerda. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e uma parede escura com detalhes verticais.
O senador Flávio Bolsonaro (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
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A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) realizou um complemento à queixa-crime apresentada ao STF no mês passado contra o deputado federal André Janones (Rede-MG) por injúria.

Os advogados de Flávio afirmam que novas declarações de Janones confirmam a acusação e demonstram que ele tem uma “estratégia ilícita e deliberada” de ofensas.

A queixa-crime ocorreu devido a publicações no Instagram nas quais o deputado se refere ao senador como “bandido”, “ladrão”, “vagabundo” e “miliciano”, entre outros xingamentos.

Após a apresentação, Janones afirmou que continua a utilizar as expressões.

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“Vou continuar chamando ele (Flávio Bolsonaro) de bandido, miliciano e ladrão, pois é o que ele é. E eu ainda nem comecei, estou só no esquenta. Quando começar a campanha é que eu vou pôr pra torar”, declarou, em nota.

Depois, em publicação no X, afirmou que sua meta era a “dizimação e o extermínio completo do Bolsonarismo da face da terra”.

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Para a defesa de Flávio, as declarações “corroboram, ponto a ponto, o padrão reiterado de comportamento já exposto na Queixa-Crime, evidenciando que as ofensas integram uma estratégia ilícita e deliberada, e não meras críticas políticas democráticas”.

Os advogados consideram que as falas “não configuram críticas políticas legítimas, mas sim claras ofensas, ultrapassando, por qualquer ângulo que se observe, os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar”.

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O relator é o ministro Dias Toffoli que solicitou, na semana passada, um parecer da PGR.

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