Flávio Bolsonaro reforça queixa-crime contra Janones no STF

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) realizou um complemento à queixa-crime apresentada ao STF no mês passado contra o deputado federal André Janones (Rede-MG) por injúria.

Os advogados de Flávio afirmam que novas declarações de Janones confirmam a acusação e demonstram que ele tem uma “estratégia ilícita e deliberada” de ofensas.

A queixa-crime ocorreu devido a publicações no Instagram nas quais o deputado se refere ao senador como “bandido”, “ladrão”, “vagabundo” e “miliciano”, entre outros xingamentos.

Após a apresentação, Janones afirmou que continua a utilizar as expressões.

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“Vou continuar chamando ele (Flávio Bolsonaro) de bandido, miliciano e ladrão, pois é o que ele é. E eu ainda nem comecei, estou só no esquenta. Quando começar a campanha é que eu vou pôr pra torar”, declarou, em nota.

Depois, em publicação no X, afirmou que sua meta era a “dizimação e o extermínio completo do Bolsonarismo da face da terra”.

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Para a defesa de Flávio, as declarações “corroboram, ponto a ponto, o padrão reiterado de comportamento já exposto na Queixa-Crime, evidenciando que as ofensas integram uma estratégia ilícita e deliberada, e não meras críticas políticas democráticas”.

Os advogados consideram que as falas “não configuram críticas políticas legítimas, mas sim claras ofensas, ultrapassando, por qualquer ângulo que se observe, os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar”.

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O relator é o ministro Dias Toffoli que solicitou, na semana passada, um parecer da PGR.