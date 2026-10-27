Flávio Bolsonaro não entrega passaporte no prazo
Apreensão foi determinada por Alexandre de Moraes, após pedido da PF
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não entregou o seu passaporte no prazo determinado pela PF, que terminou na manhã desta terça-feira.
A apreensão do passaporte foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Na segunda-feira, a PF intimou Flávio após ele visitar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. A entrega ficou combinada para esta terça.
Em vídeo publicado em suas redes, o senador criticou a medida e afirmou que não pretendia sair do Brasil.