Flávio Bolsonaro não entrega passaporte no prazo

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Flávio Bolsonaro não entregou seu passaporte no prazo estabelecido pela Polícia Federal, que expirou nesta terça-feira. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e surge após a intimação do senador. Ele criticou a decisão em vídeo, afirmando não ter planos de deixar o país. Entenda os desdobramentos.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não entregou o seu passaporte no prazo determinado pela PF, que terminou na manhã desta terça-feira.

A apreensão do passaporte foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Na segunda-feira, a PF intimou Flávio após ele visitar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. A entrega ficou combinada para esta terça.

Em vídeo publicado em suas redes, o senador criticou a medida e afirmou que não pretendia sair do Brasil.

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