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Brasil

Feriado do Dia do Evangélico: em qual cidade será feriado dia 12 de agosto

Data vai ser celebrada pela primeira vez em 2026

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 10h17 | Atualizado em 11 ago 2026, 10h23
Calendário
 (Veja/VEJA)
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A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, terá feriado municipal nesta quarta-feira, 12 de agosto, em comemoração ao Dia do Evangélico. A data será celebrada pela primeira vez em 2026 e provocará alterações no funcionamento das repartições públicas, dos serviços municipais, do comércio e das áreas de lazer da cidade.

O Dia do Evangélico foi instituído como feriado pela Lei Municipal nº 16.785, sancionada em 2025. Trata-se do primeiro novo feriado criado pelo município de Campinas em 23 anos. A celebração passa a ocorrer anualmente no dia 12 de agosto e integra oficialmente o calendário municipal.

De acordo com a Prefeitura de Campinas, os Centros de Saúde ficarão fechados durante o feriado e voltarão a funcionar normalmente na quinta-feira, 13. Os serviços de urgência e emergência da rede pública, por sua vez, continuarão atendendo os moradores.

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Os parques e bosques municipais estarão abertos normalmente nesta quarta-feira. A população também poderá contar com a Operação Lagoa durante o feriado. Já os demais órgãos e equipamentos públicos devem seguir os horários especiais informados pela administração municipal.

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A Guarda Municipal manterá o atendimento e poderá ser acionada pelo telefone 153. A medida faz parte do esquema especial organizado para o feriado, que preserva os plantões nas áreas essenciais. Os serviços de limpeza urbana também terão funcionamento específico durante o dia 12.

Com o feriado restrito ao município, as alterações anunciadas dizem respeito aos serviços públicos de Campinas. Quem precisar procurar atendimento presencial em repartições municipais ou utilizar os Centros de Saúde deverá se programar para a retomada do expediente na quinta-feira.

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Quais são os próximos feriados nacionais de 2026?

Depois do feriado municipal celebrado em Campinas, o próximo feriado nacional será o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro. A data cairá em uma segunda-feira e formará um fim de semana prolongado em todo o país.

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O calendário de 2026 ainda terá mais cinco feriados nacionais: Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, uma segunda-feira; Finados, em 2 de novembro, também uma segunda-feira; Proclamação da República, em 15 de novembro, um domingo; Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma sexta-feira; e Natal, em 25 de dezembro, também uma sexta-feira.

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Campinas
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