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Brasil

Felca ganha provocação de Nikolas Ferreira após divulgar vídeo

Influenciador publicou relato sobre fobia social

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h55 | Atualizado em 20 out 2026, 10h57
Montagem de duas imagens: à esquerda, um homem jovem de boné branco e camisa amarela, falando; à direita, um homem de cabelos longos e escuros, com expressão séria, em frente a um microfone
Nikolas Ferreira e Felca (Instagram/YouTube/Reprodução)
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou a publicação de um novo vídeo de Felca, divulgado na madrugada desta terça-feira, 20. O parlamentar afirmou que eleitores de Lula (PT) esperavam que o influenciador abordasse a disputa presidencial, mas foram surpreendidos por um relato pessoal sobre bullying e fobia social.

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“O que deve ter de petista… Porque o vídeo do Felca não tem nada a ver com o Flávio, nem com o Bolsonaro, nem nada. E amanhã ainda tem vídeo nosso, cara. Meu Deus do céu. Game over”, declarou Nikolas nas redes sociais.

Após meses sem publicar vídeos no YouTube, Felca compartilhou experiências traumáticas vividas na infância e na adolescência, incluindo episódios de bullying que contribuíram para o desenvolvimento da fobia social. O influenciador também relatou dificuldades para lidar com situações sociais e o uso de álcool como forma de enfrentar o problema.

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Na publicação, Nikolas disse ainda que as reações evidenciariam que parte da esquerda trata as pessoas como descartáveis quando elas não atendem às suas expectativas políticas. “Ou seja, se elas não são a favor daquilo que elas querem, elas se tornam descartáveis”, afirmou.

O parlamentar, no entanto, também ponderou que Felca pode ter contribuído para criar expectativas políticas ao anunciar a publicação em meio à campanha eleitoral. “Fez todo mundo acreditar que seria algo nesse sentido. É imoral ele fazer isso? Não. Mas talvez seja um pouco sem noção? Talvez. Mas talvez também seja bom, porque muita gente vai ver a respeito desse tema”, avaliou, encerrando com mensagem de cunho religioso: “Abra os seus olhos e foque eles em Cristo”.

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No vídeo, Felca anunciou o desafio #simfel, no qual pretende aceitar convites e enfrentar situações sociais durante 90 dias, compartilhando a experiência com seguidores. Ele também confirmou a volta do programa de entrevistas Sofá com Felca e anunciou que pretende realizar palestras gratuitas em escolas para falar com estudantes sobre os efeitos do bullying.

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