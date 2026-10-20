O que Felca revela em vídeo que decepcionou apoiadores de Lula

Após sete meses longe das redes sociais, Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, voltou a publicar conteúdo na madrugada desta terça-feira, 20, com um relato pessoal sobre bullying, saúde mental e as dificuldades enfrentadas para lidar com situações sociais. Em um vídeo de mais de uma hora publicado no YouTube o influenciador revelou ter diagnóstico de fobia social e contou como as agressões sofridas na escola, durante a adolescência, afetaram sua vida adulta.

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Felca, de 28 anos, relatou que começou a sofrer bullying aos 12 anos, com humilhações que evoluíram para agressões físicas. Segundo ele, as experiências deixaram marcas que comprometeram sua capacidade de frequentar ambientes públicos e estabelecer relações. “Para mim, o maior pecado do bullying é que depois dele nada acontece para quem fez, mas para quem foi vítima, o que acontece é uma vida inteira de compensação”, disse o influenciador, acrescentando que chegou a recorrer ao álcool para conseguir participar de eventos e compromissos profissionais.

O afastamento das redes se intensificou após a repercussão de Adultização, vídeo publicado em agosto de 2025 no qual denunciou a exposição e a exploração de crianças e adolescentes na internet. “Depois que eu postei a adultização, e aconteceu tudo o que aconteceu, eu me fechei. Quando me chamaram [para sair de casa] era para uma palestra que eu queria muito ir. Eu senti todo o medo que eu achei que eu tinha enfrentado. Eu percebi que a fobia social ainda está toda aqui. Eu não enfrentei de verdade, enfrentei de mentirinha, porque é isso que o álcool faz.”, afirmou.

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No novo projeto, Felca anunciou o desafio #simfel, no qual pretende aceitar convites e enfrentar situações sociais durante 90 dias, compartilhando a experiência com os seguidores. Ele também confirmou a volta do programa de entrevistas Sofá do Felca e anunciou que pretende realizar palestras gratuitas em escolas para conscientizar estudantes sobre os efeitos do bullying.

Publicado na madrugada desta terça-feira, 20, o vídeo ultrapassou 6 milhões de visualizações em cerca de nove horas. O alcance expressivo foi impulsionado pela expectativa em torno do retorno do influenciador, anunciado no domingo, 18, com a publicação de uma imagem acompanhada da frase “eu me escondi por tempo demais”. A mensagem alimentou especulações entre seguidores, incluindo eleitores de Lula, que esperavam uma manifestação política de Felca.

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