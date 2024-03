Fazendeiros ameaçam reagir contra invasão do MST no Rio Grande do Sul

O município de Hulha Negra (RS), que fica a 370 quilômetros de Porto Alegre, pode se transformar nos próximos dias em palco de um conflito sem precedentes na região. Ao lado da cidade foram construídos dois acampamentos. Um é do MST, que reuniu mais de 300 pessoas no local e se prepara para invadir fazendas na região. O outro pertence a fazendeiros.

A um quilômetro das barracas de lona montadas pelo MST estão 200 produtores rurais que se revezam em um “ponto de vigília”, preparados, segundo eles, para reagir a qualquer tentativa de invasão. Separando os dois grupos, há apenas duas viaturas da Brigada Militar.

Ao longo da semana, os ânimos se exaltaram entre os sem-terra e os fazendeiros. O MST cobra velocidade na reforma agrária e ameaça invadir propriedades para chamar a atenção do governo federal. A ação estaria programada para acontecer no início do mês, quando começa o chamado Abril Vermelho, período em que o movimento tradicionalmente amplia o número de ataques.

“Estamos lá para garantir nosso direito de propriedade”

O clima de beligerância em Hulha Negra é tão grande que um dos vice-presidentes da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Paulo Ricardo Dias, foi a Brasília para tentar encontrar uma solução política e evitar o confronto. Dias disse a VEJA que os fazendeiros já estão preparados para o enfrentamento. “Se houver invasão, nós vamos reagir, estamos lá para garantir o direito de propriedade”, afirmou Dias.

Um dos encontros de Dias em Brasília foi com o presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero, o deputado Luciano Zucco (PL-RS). Os produtores rurais entregaram ao deputado fotografias e vídeos de assentamentos do MST no estado, mostrando que dezenas de famílias abandonaram, venderam ou arrendaram terras que receberam do programa de reforma agrária.

A Frente Parlamentar e a Farsul decidiram enviar o material ao Ministério Público Federal. A suspeita dos agricultores é que várias glebas da reforma agrária tenham sido vendidas de forma irregular, com contratos de gaveta. Os proprietários também afirmam que há estrangeiros nos acampamentos do MST estrangeiros. O município de Hulha Negra fica a pouco mais de 50 quilômetros da fronteira com o Uruguai e a 350 quilômetros da fronteira com o Paraguai.