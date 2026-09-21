Fãs e amigos invadem perfil de Rick, após sumiço de helicóptero em SC

O perfil de Instagram do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, foi tomado por amigos, nesta segunda, diante da notícia do desaparecimento do helicóptero que levava o artista e mais quatro pessoas para a região Oeste de Santa Catarina.

Segundo as autoridades do estado, as buscas pela aeronave começaram por volta de 17h em Urubici, na região serrana catarinense.

Os comentários nas postagens do cantor revelam a apreensão que tomou conta do mundo da música desde o início das buscas.

“Pelo amor de Deus”, diz uma seguidora.

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“Meu amigo, espero que estejas bem”, registra outro.

“Que esteja tudo bem. Pensamento positivo”, diz outra seguidora.

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Rick chegou a postar, nesta segunda-feira enquanto pegava um avião para voar com um empresário. Foi, até o momento, a última postagem dele.

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