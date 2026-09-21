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Brasil

Fãs e amigos invadem perfil de Rick, após sumiço de helicóptero em SC

Última postagem do artista mostra voo de avião com amigo, antes do percurso feito de helicóptero

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 19h37
Homem careca de barba branca, camisa preta e fone de ouvido, cantando em microfone e tocando violão em palco escuro
Rick Sollo, da dupla com Renner, estava em helicóptero que desapareceu  (Reprodução/Instagram)
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Fãs e amigos invadem perfil de Rick, após sumiço de helicóptero em SC Priorizar nos meus resultados Google

O perfil de Instagram do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, foi tomado por amigos, nesta segunda, diante da notícia do desaparecimento do helicóptero que levava o artista e mais quatro pessoas para a região Oeste de Santa Catarina.

Segundo as autoridades do estado, as buscas pela aeronave começaram por volta de 17h em Urubici, na região serrana catarinense.

Os comentários nas postagens do cantor revelam a apreensão que tomou conta do mundo da música desde o início das buscas.

“Pelo amor de Deus”, diz uma seguidora.

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“Meu amigo, espero que estejas bem”, registra outro.

“Que esteja tudo bem. Pensamento positivo”, diz outra seguidora.

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Rick chegou a postar, nesta segunda-feira enquanto pegava um avião para voar com um empresário. Foi, até o momento, a última postagem dele.

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