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Helicóptero da empresa de Neymar, que levava cantor sertanejo, some durante voo em SC

Aeronave transportaria o cantor Rick da dupla Rick e Renner e desapareceu quando sobrevoava a região de cânions em Urubici no interior catarinense

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 18h45 | Atualizado em 22 set 2026, 11h02
Vista aérea de um cânion profundo e estreito, com paredões rochosos cobertos por vegetação densa e verde. No fundo do cânion, uma cachoeira fina desce. As bordas superiores do cânion são planas e cobertas por grama amarelada, contrastando com o verde escuro das encostas. O céu está levemente nublado, com uma névoa suave no horizonte
Segundo a imprensa catarinense, a aeronave saiu de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim, no Oeste do estado (Redes sociais/Divulgação)
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Helicóptero da empresa de Neymar, que levava cantor sertanejo, some durante voo em SC Priorizar nos meus resultados Google

As forças de segurança de Santa Catarina fazem buscas no início da noite desta segunda por um helicóptero que desapareceu enquanto sobrevoava a região de Urubici, famosa região de cânions em Santa Catarina.

Informações ainda preliminares dão conta de que cinco pessoas estariam no helicóptero que pertenceria a uma das empresas ligadas ao jogador de futebol Neymar Jr. do Santos Futebol Clube.

Além do piloto, estariam na aeronave o cantor sertanejo Rick, da dupla Rick e Renner. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor à rádio Guararema News.

Pelas informações da assessoria do cantor, estavam a bordo da aeronave, que sumiu por volta de 17h, Rick, Bruno Avelar, o videomaker dele e o piloto.

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Segundo a imprensa catarinense, a aeronave saiu de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim, no Oeste do estado, e teria enfrentado tempo ruim e baixa visibilidade para voo, além de fortes ventos.

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O Águia 4, da Polícia Militar de Lages, está mobilizado nesta ocorrência e o Corpo de Bombeiros realiza varreduras na tentativa de localizar o helicóptero.

Uma aeronave de buscas da Força Aérea Brasileira decolou de Campo Grande, no Mato Grosso, para se juntar às equipes de buscas.

Veja nota da Polícia Militar de Santa Catarina: 

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A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) informa que está trabalhando nas buscas de um helicóptero, desaparecido nesta segunda-feira (21), na região de serra, na cidade de Urubici (SC).

As buscas seguem por terra por causa das condições climáticas e em conjunto com as demais forças de resgate e segurança.

Ainda não há confirmação dos tripulantes e dos passageiros da aeronave.

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Centro de Comunicação Social
Polícia Militar de Santa Catarina

Veja nota do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina: 

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O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) realiza buscas por um helicóptero que teria caído na região serrana do estado. A operação concentra-se em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local onde a aeronave supostamente caiu e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes. Segundo informações preliminares apontam que entre os ocupantes estariam o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar.

O CBMSC em Urubici foi inicialmente à localidade de Vacas Gordas, apontada como provável local da queda, mas não encontraram vestígios da aeronave. As equipes seguem agora para a área do último sinal registrado, próx a São Joaquim-SC. O helicóptero teria decolado da costa esmeralda em porto belo, indo para São Joaquim.

Ao todo, cerca 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4×4, necessárias para acessar o terreno.

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Amanhã, as buscas serão reforçadas com cão de busca e resgate do CBMSC, caso necessário, ainda pela manhã.

A operação segue em andamento e novas informações serão divulgadas assim que confirmadas.

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

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