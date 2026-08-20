Falsa acusação de roubo e linchamento: o que se sabe sobre morte de homem em Copacabana

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Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, foi linchado até a morte em Copacabana, Rio de Janeiro, após ser apontado como suposto ladrão de bicicleta por um segurança. Cláudio, que sofria de transtornos psicológicos, foi agredido e depois espancado por um grupo. Ele não resistiu aos ferimentos e a polícia investiga o caso.

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Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, foi morto por linchamento após ser apontado como um suposto ladrão por um segurança de um estabelecimento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último dia 11. Ele havia saído de sua casa, em Botafogo, por volta das 22h30, para ir a uma loja de conveniência e dar um passeio na bicicleta de uma das suas irmãs.

Já em Copacabana, foi abordado pelo vigilante, que perguntou a origem da bicicleta. Cláudio, que sofria de transtornos psicológicos, não teria conseguido explicar que sua irmã era a dona. Encurralado, foi agredido pelo profissional e depois levado por um grupo de entregadores para uma rua ao lado, onde foi brutalmente espancado, de acordo com depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança.

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A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A causa da morte, na madrugada do dia 12, foi registrada como hemorragia interna e traumatismo craniano.

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No momento, policiais civis da 12ª DP (Copacabana) investigam o incidente. Na última segunda-feira, 17, o segurança prestou depoimento e confirmou aos agentes que havia suspeitado que a bicicleta tinha sido roubada. A irmã e a mãe de Cláudio também foram ouvidas.