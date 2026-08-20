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Falsa acusação de roubo e linchamento: o que se sabe sobre morte de homem em Copacabana

Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, foi injustamente apontado como ladrão de uma bicicleta

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 09h14 | Atualizado em 20 ago 2026, 11h27
Homem de pele clara, cabelo curto e escuro, usando fones de ouvido brancos, camisa social rosa clara e mochila preta. Ele olha diretamente para a câmera, com árvores verdes ao fundo e um prédio branco com a placa Itaú em laranja e azul à direita
Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, foi morto espancado no Rio de Janeiro (Redes sociais/Reprodução)
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Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, foi morto por linchamento após ser apontado como um suposto ladrão por um segurança de um estabelecimento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último dia 11. Ele havia saído de sua casa, em Botafogo, por volta das 22h30, para ir a uma loja de conveniência e dar um passeio na bicicleta de uma das suas irmãs.

Já em Copacabana, foi abordado pelo vigilante, que perguntou a origem da bicicleta. Cláudio, que sofria de transtornos psicológicos, não teria conseguido explicar que sua irmã era a dona. Encurralado, foi agredido pelo profissional e depois levado por um grupo de entregadores para uma rua ao lado, onde foi brutalmente espancado, de acordo com depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança.

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A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A causa da morte, na madrugada do dia 12, foi registrada como hemorragia interna e traumatismo craniano.

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No momento, policiais civis da 12ª DP (Copacabana) investigam o incidente. Na última segunda-feira, 17, o segurança prestou depoimento e confirmou aos agentes que havia suspeitado que a bicicleta tinha sido roubada. A irmã e a mãe de Cláudio também foram ouvidas.

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