Faísca de solda pode ter causado incêndio no prédio do Conselho Federal da OAB

O incêndio que atingiu o edifício-sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília, na manhã deste sábado, 27, teve início no subsolo do prédio, onde uma equipe realizava serviços de manutenção de rotina no ar-condicionado, de acordo com a entidade.

A suspeita é que faíscas do equipamento de solda que estava sendo utilizado atingiram algum material inflamável. A Brigada de Incêndio do CFOAB foi acionada imediatamente, mas não foi possível conter o fogo, tendo em vista que as chamas alcançaram o shaft do edifício — estrutura que permite a passagem de tubulações hidráulicas, elétricas e de ar condicionado.

A suspeita parte da própria administração do prédio do Conselho Federal, mas a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros ainda farão análises no local, que indicarão definitivamente a causa do incêndio. Durante a ocorrência, havia apenas cinco pessoas no prédio e todas foram resgatadas — dois deles de helicóptero. Apenas uma delas teve um ferimento no pé.