Balões de lixo norte-coreanos provocam incêndio e interrompem voos em Seul

A Coreia do Norte lançou cerca de 500 balões carregados de lixo no espaço aéreo de sua vizinha do Sul nas últimas 24 horas, afirmaram autoridades sul-coreanas nesta quinta-feira, 25. A medida, que tem se tornado mais recorrente nas últimas semanas, provocou um incêndio no telhado de um edifício residencial e interrompeu voos em Seul.

O envio de balões com lixo fazem parte da contínua campanha de propaganda de Pyongyang contra desertores e ativistas norte-coreanos na Coreia do Sul. De lá, essas figuras regularmente enviam balões carregando itens como folhetos anticomunismo, remédios, dinheiro e pen drives cheios de canções de pop sul-coreano (o famoso K-pop) e novelas sul-coreanas (as K-dramas).

Devido ao que foi identificado como um dos balões norte-coreanos, o aeroporto Gimpo, em Seul, suspendeu todas as decolagens e pousos na noite de quarta-feira 24 por duas horas, segundo um funcionário da Korea Airports Corporation. Nas últimas semanas, o lançamento constante dos objetos no espaço aéreo do país afetou voos no principal aeroporto internacional da Coreia do Sul, Incheon.

Risco de incêndios

Enquanto isso, em Gyeonggi, uma província perto da capital sul-coreana, um balão pegou fogo no topo de um prédio residencial. Os bombeiros, porém, rapidamente extinguiram o incêndio, de acordo com um funcionário da Sede de Incêndios e Desastres do Norte de Gyeonggi.

As Forças Armadas da Coreia do Sul comunicaram, em seguida, que alguns dos balões transportando lixo estavam equipados, além disso, com pequenos fogos de artifício cronometrados, capazes de causar incêndios.

“Um cronômetro é anexado aos balões de lixo, o que tem o efeito de estourar os balões e espalhar o lixo após um certo período de tempo”, disse Lee Sung-jun, porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, em uma coletiva de imprensa.

Lee disse que ao menos 480 balões pousaram do seu país, a maioria carregando lixo de papel e plástico, até esta quinta-feira. Na véspera, segundo ele, os objetos norte-coreanos caíram nas proximidades do fortemente vigiado gabinete presidencial, em Seul.