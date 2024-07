Incêndio atinge prédio do Conselho Federal da OAB em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um incêndio atingiu o edifício-sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília, na manhã deste sábado. Segundo a entidade, o fogo teve início no terceiro andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio, “dando a impressão de que o incêndio ocorreu no último andar”.

O terceiro andar abriga o plenário da OAB, que está passando por obras de melhorias. A brigada de incêndio do Conselho Federal da Ordem iniciou os trabalhos de contenção das chamas, com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Havia cinco pessoas no prédio e todos foram resgatados. Apenas um teve ferimento no pé. Ainda de acordo com a entidade, a causa será apurada.

“Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do Pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio”, declarou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

“O mais importante é a saúde e a segurança dos colaboradores e isso foi assegurado. Nenhum ferimento grave nem risco de morte”, complementou.