Fachin volta a cancelar sessão do plenário do STF

O presidente do STF, Edson Fachin, cancelou a sessão do plenário que ocorreria nesta quinta-feira. É o terceiro julgamento cancelado em duas semanas, em meio a uma crise sem precedentes no tribunal.

Não foi apresentada uma justificativa.

Na quarta-feira, a sessão plenária ocorreu de forma normal, um dia após uma série de bate-bocas entre os ministros durante o início da análise de um relatório da PF que detalhou a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

O primeiro item da pauta desta quarta era uma ação que discute se a proibição de cobrança de valores diferentes pelos planos de saúde em razão da idade se aplica aos contratos firmados antes da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa Idosa, de 2003.

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Na manhã desta quinta, os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça trocaram críticas.