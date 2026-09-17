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Brasil

Fachin volta a cancelar sessão do plenário do STF

Decisão representa terceiro cancelamento em duas semanas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 12h10 | Atualizado em 17 set 2026, 12h59
Ministro de óculos e bigode branco, vestindo terno azul, camisa branca e gravata roxa, com uma toga preta sobre os ombros, sentado em uma cadeira de couro marrom em um tribunal, falando em dois microfones. Há um tablet, canetas coloridas e um frasco de álcool em gel na mesa de madeira à sua frente
O presidente do STF, Edson Fachin (Alejandro Zambrana/STF)
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Fachin volta a cancelar sessão do plenário do STF Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do STF, Edson Fachin, cancelou a sessão do plenário que ocorreria nesta quinta-feira. É o terceiro julgamento cancelado em duas semanas, em meio a uma crise sem precedentes no tribunal.

Não foi apresentada uma justificativa.

Na quarta-feira, a sessão plenária ocorreu de forma normal, um dia após uma série de bate-bocas entre os ministros durante o início da análise de um relatório da PF que detalhou a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

O primeiro item da pauta desta quarta era uma ação que discute se a proibição de cobrança de valores diferentes pelos planos de saúde em razão da idade se aplica aos contratos firmados antes da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa Idosa, de 2003.

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Na manhã desta quinta, os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça trocaram críticas.

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