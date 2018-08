Explosão atinge caldeira de refinaria da Petrobras em Paulínia

Uma explosão atingiu uma das caldeiras da Refinaria de Paulínia (Replan) no início da madrugada desta segunda-feira, 20. Não há informações sobre feridos. Pelo menos dez viaturas do Corpo de Bombeiros atuam para combater as chamas.

A equipe de brigada de incêndio da própria companhia evitou que o fogo se espalhasse para outras unidades do complexo.

Não houve necessidade de evacuação dos moradores da região onde fica o complexo industrial. Nas redes sociais moradores relatam que ouviram uma forte explosão e sentiram as janelas e chão tremerem.

As causas da explosão ainda serão investigadas. Assim que as chamas forem controladas, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil devem realizar vistoria no local.