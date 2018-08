Gasômetro da Usiminas explode em Ipatinga e assusta moradores

O gasômetro de uma usina da Usiminas na cidade de em Ipatinga (MG) explodiu no início da tarde desta sexta-feira (10), assustando os moradores da região. Toda a área de risco da usina foi evacuada, segunda a empresa.

O comandante do 11º Batalhão de Bombeiros Militar em Ipatinga, Major Nunes, afirma que há feridos e que todos foram socorridos ao hospital Márcio Cunha. O presidente do sindicato dos metalúrgicos de Ipatinga, Geraldo Magela Duarte, diz que são 20 feridos, mas não sabe a gravidade dos casos.

A siderúrgica nega a ocorrência de vazamento, embora moradores da cidade relatem que há forte cheiro de gás. “A equipe de brigadistas da empresa está atuando no local e a canalização de gás já foi bloqueada, não havendo vazamento.”

De acordo com o major Nunes, não há motivo para a população se assustar nem deixar a cidade, pois o incidente já havia sido controlado. “Houve queima do gás e dispersão do restante. Não houve chamas”, afirma ele.

Nas redes sociais, moradores de Ipatinga relatam que sentiram tremores no chão. Um deles diz que o teto do banco balançou. Uma foto mostra objetos caídos no chão de um supermercado. Funcionários publicaram vídeos deixando a usina às pressas; veja abaixo:

Usiminas criando a nova Chernobyl pic.twitter.com/3imvwJEi6W — The Kaleb (@kalebedantass) August 10, 2018

explodiu gasômetro na usiminas e tremeu a cidade toda, até o teto do banco aqui no centro caiu — Gustavo (@gfrancischini_) August 10, 2018

Houve um desastre na Usiminas em Ipatinga neste momento..vamos orar pelas famílias de nossos trabalhadores… gasômetro explodiu pic.twitter.com/UFj6smePp9 — Nícolas Barbosa (@nicolasbp31) August 10, 2018

Usiminas falando que o gás não é tóxico sendo que tem um monte de gente passando mal, falando que tá tudo sob controle. Como que fica sob controle com o hospital estando um caos do jeito que tá, casa minuto que passa vai ficando mais cheio de gente ferida — mateus (@MarielMateus) August 10, 2018

Em nota, a companhia informa que “está fazendo monitoramento de gases nos bairros do entorno da usina e até o momento nenhuma anormalidade foi registrada.”