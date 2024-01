Exonerado da Justiça, Cappelli vai assumir ABDI a convite de Alckmin

Secretário-executivo do Ministério da Justiça durante a gestão do ministro Flávio Dino, Ricardo Cappelli vai assumir a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Exonerado da pasta após a troca de comando, ele foi indicado à ABDI pela bancada do PSB no Congresso e convidado formalmente pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, seu correligionário. O convite foi aceito, conforme confirmou Cappelli a VEJA. Ainda na noite desta quarta-feira, 31, o anúncio foi formalizado por Alckmin nas redes sociais.

O novo cargo representa também um aceno de Lula ao PSB, que nos últimos meses tem perdido espaço no primeiro escalão do governo federal. Desde que assumiu o cargo no Ministério da Justiça, em janeiro de 2023, Cappelli ganhou projeção nacional ao atuar como interventor no Distrito Federal e, ao longo do ano, capitanear ações da pasta no campo da Segurança Pública. Ele vinha atuando como braço direito de Dino.

“Com alegria, anuncio o novo presidente da ABDI Ricardo Cappelli, que fez um excelente trabalho no Ministério da Justiça e agora vem para o nosso time agregar sua experiência e compromisso público à missão da neoindustrialização do presidente Lula. Seja bem-vindo ao time!”, escreveu Alckmin, no post que anuncia a mudança.

Com alegria, anuncio o novo presidente da @abdi_digital, @RicardoCappelli, que fez um excelente trabalho no Ministério da Justiça e agora vem para o nosso time agregar sua experiência e compromisso público à missão da neoindustrialização do presidente @LulaOficial. Seja bem-vindo… pic.twitter.com/M3d7Ah1qeH — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) January 31, 2024

Ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços , chefiado justamente por Alckmin, a ABDI atua para estimular a transformação digital, e a adoção e difusão de tecnologias e de novos modelos de negócios no setor produtivo, seja nas empresas, indústria ou serviços.

Com a escolha de Ricardo Lewandowski para suceder Dino — indicado ao Supremo Tribunal Federal — no Ministério da Justiça, no entanto, Cappelli perdeu espaço. Ele tinha férias marcadas e entrou de recesso ainda no início de janeiro. Nesta terça-feira, publicou registro, ao lado de Dino, da despedida da pasta, em seu perfil na rede social X. Também agradeceu a Dino e a Lula “pela oportunidade e confiança” e desejou sucesso a Lewandowski. Já na tarde desta quarta, comemorou a nova função no governo federal.

“Este é um desafio central do governo do pres. Lula. É a prosperidade que faz as pessoas confiarem na democracia”, escreveu.

Convite na Prefeitura do Rio

Em meio à indefinição sobre seu futuro, Cappelli chegou a receber do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSB), o convite para assumir a Secretaria Municipal de Ordem Pública. Candidato à reeleição na capital carioca, Paes tem investido no tema da Segurança Pública, que deve dar o tom da disputa eleitoral no município.

Querido prefeito @eduardopaes , muito obrigado pelo convite. Estarei na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial trabalhando pelo desenvolvimento do país e do Rio de Janeiro. Conte comigo sempre para ajudar a nossa cidade maravilhosa. pic.twitter.com/uOO7X6HK0y — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 31, 2024

Após seu anúncio para a presidência da ABDI, contudo, Cappelli publicou agradecimento ao prefeito e disse que, na agência, vai trabalhar pelo desenvolvimento “do país e do Rio de Janeiro”. “Conte comigo sempre para ajudar a nossa cidade maravilhosa”, escreveu, junto a foto ao lado de Paes.

