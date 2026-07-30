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Ex-ministro de Bolsonaro defendeu a Vorcaro aproximação com PT da Bahia

Comentário de Fábio Faria ocorreu após dono do Banco Master relatar 'apoio total' de ACM Neto, adversário de petistas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 18h24 | Atualizado em 30 jul 2026, 20h50
Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações
O ex-ministro das Comunicações Fábio Faria (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Ex-ministro de Bolsonaro defendeu a Vorcaro aproximação com PT da Bahia Priorizar nos meus resultados Google

O ex-ministro Fábio Faria defendeu, em conversa com Daniel Vorcaro, uma aproximação com o PT da Bahia e acrescentou que isso não seria um “problema”.

O diálogo entre os dois ocorreu em maio de 2024 e foi recuperado pela Polícia Federal.

Inicialmente, o dono do Banco Master relatou ter recebido em sua casa o ex-prefeito de Salvador ACM Neto — principal adversário do PT baiano — e disse que ele deu “apoio total”.

Faria, que comandou a pasta das Comunicação no governo de Jair Bolsonaro, comemorou: “Bom demais. Ele é tranquilo”.

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Em seguida, declarou: “Agora é aproximar do PT da Bahia. Mas isso não será problema. Ideal é sair bem”.

“Vai dar tudo certo. Se tiver algo solto a gente fecha em 24h”, concluiu.

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Não há registro de resposta de Vorcaro.

A PF não apresentou o contexto da conversa, mas pontuou que o emprego da expressão “não será problema” sugeriu “percepção de viabilidade ou facilidade na construção dessa aproximação, podendo denotar confiança quanto à obtenção de apoio político, alinhamento institucional ou abertura de canais de diálogo com integrantes do partido mencionado”.

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Procurado, Faria afirmou que a sugestão foi para que o banqueiro ficasse “neutro” no cenário político do estado.

“Como ele comentou que esteve com ACM, fiz a sugestão de que também se aproximasse do PT da Bahia para que se mantivesse neutro no estado. Hoje vejo que ele deve ter optado por não me responder, porque provavelmente já tinha proximidade à época e deve ter achado melhor não me dizer”, declarou.

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