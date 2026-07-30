Vorcaro relatou ter recebido ‘apoio total’ de ACM Neto em visita

O banqueiro Daniel Vorcaro relatou ter recebido “apoio total” do ex-prefeito de Salvado ACM Neto após um encontro em maio de 2024.

Em conversa com o ex-ministro e ex-deputado Fábio Faria, o dono do Banco Master afirmou que ACM tinha ido à sua casa. “ACM foi lá em casa. Dando apoio total”, escreveu.

“Bom demais. Ele é tranquilo”, respondeu Faria.

Em seguida, o ex-ministro acrescentou: “Agora é aproximar o PT da Bahia. Mas isso não será problema”.

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O diálogo foi resgatado pela Polícia Federal no celular de Vorcaro. A corporação não indicou, contudo, o contexto da conversa.