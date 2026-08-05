Ex-chefe de gabinete de Lula pede para deixar a campanha do petista

Ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, pediu para deixar o time da campanha à reeleição do petista nesta quarta-feira.

A decisão ocorre na esteira das revelações envolvendo investigações da Polícia Federal sobre pagamentos recebidos por Marcola da empresária Roberta Luchsinger, apontada como lobista do Careca do INSS dentro da gestão petista.

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