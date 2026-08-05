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Política

Quem é Marcola, ex-assessor de Lula que recebeu depósito de lobista

Marco Aurélio Santana Ribeiro chefiou o gabinete do presidente e agora está trabalhando na campanha pelo quarto mandato

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 10h31 | Atualizado em 5 ago 2026, 10h41
A MURALHA - Marco Aurélio Ribeiro: “Meu papel é ser zeloso com as pessoas”
A MURALHA - Marco Aurélio Ribeiro: “Meu papel é ser zeloso com as pessoas” (Renan Fernandes; @WillianSouzaRosa/Facebook)
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As investigações sobre as fraudes e descontos indevidos no INSS tiveram um desdobramento que afeta o núcleo ainda mais próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Federal encontrou depósitos feitos pela empresária Roberta Luchsinger — amiga pessoal de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, um dos investigados no caso — a Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente e sociólogo de formação.

O valor total dos depósitos ainda não foi revelado, mas estão na casa das centenas de milhares. Marcola disse, em nota, que eles seriam fruto de um empréstimo pessoal já quitado, mas não deu mais detalhes a respeito da transação. Ele recebe um salário alto: em junho, passou dos R$ 47 mil por conta de algumas gratificações, passando do teto constitucional, que hoje é de R$ 46 mil.

Além da boa remuneração, o capital mais importante de Marcola é a sua proximidade com o presidente Lula. Na qualidade de chefe de gabinete, ele ocupa uma posição de extrema confiança do petista. Nessa função, ele controlava quem e o quê teria acesso à mesa do presidente e filtrava inclusive o acesso de outros membros do PT. Reportagem de VEJA da edição nº 2.839 revela que Marcola tinha autorização, inclusive, para entrar no gabinete de Lula sem nem mesmo bater na porta antes.

Marcola se filiou ao PT em 2009 e se aproximou de Lula em 2015. Quando o petista estava preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, por conta da operação Lava Jato, Marcola foi um dos organizadores do acampamento em apoio ao presidente, com quem tinha contato direto e levava análises sobre a cena política do momento.

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No dia 21 de julho, Marcola foi demitido do gabinete para se dedicar à campanha de Lula pela reeleição. Nos bastidores, circula a informação de que o desligamento dele teria se dado, na verdade, por conta do descobrimento desses depósitos feitos pela empresária amiga de Lulinha.

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