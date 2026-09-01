‘Eu, STF’: como Vorcaro identificava números de Alexandre de Moraes em sua agenda

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Mensagens do celular de Daniel Vorcaro, obtidas pela PF, revelam como ele registrava os contatos de Alexandre de Moraes e as interações. O ex-banqueiro buscou Moraes para um encontro com Galípolo e, horas antes de ser preso, o consultou sobre uma possível fuga do país. A investigação detalha esses e outros pontos cruciais.

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As mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular de Daniel Vorcaro mostram como ele salvava os números atribuídos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em sua agenda. De acordo com relatório apresentado pelas autoridades policiais, o ex-banqueiro nominou os contatos como “Alexandre de Moraes Brasília, Novo, STF TSE Novo e Eu, STF“. “Todos com o mesmo número de telefone foram compartilhados pelo interlocutor registrado no dispositivo como Fábio Faria”, ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro. O trecho em que a PF relata a forma como Vorcaro salvou números atribuídos a Moraes consta no trecho “Dos primeiros contatos registrados entre Daniel Vorcaro e o Ministro Alexandre de Moraes” do relatório policial encaminhado ao ministro do Supremo André Mendonça.

De acordo com as informações que constam no documento da PF, a primeira vez em que Vorcaro salvou em sua agenda um número atribuído a Moraes foi em 26 de dezembro de 2023. Dois anos depois, horas antes de ser preso, o ex-banqueiro encaminhou mensagem a Moraes solicitando um possível encontro com Gabriel Galípolo, do Banco Central.

“Tentar que o Galípolo me receba e eu apresente o que vamos protocolar esta semana. Vamos resolver tudo. Não podem estourar uma bomba atômica na hora da solução, não faz sentido para ninguém. Nem para ele, nem para o governo, para a economia e nem para o Brasil”, diz o registro obtido pela Polícia Federal. Já no dia 17 de novembro, Vorcaro foi preso prestes a embarcar em um voo internacional no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O destino de Vorcaro era os Emirados Árabes, em uma tentativa de vender o banco para investidores daquele país.

As mensagens foram obtidas pela Polícia Federal no âmbito da investigação Compliance Zero, que apura diversos crimes financeiros praticados pelo Banco Master. Os dados, em um relatório de 218 páginas, foram encaminhados ao ministro do STF André Mendonça, relator do caso. No mesmo documento, há apontamento de que Vorcaro consultou Moraes sobre a fuga do Brasil. “Acha que segunda já tenho que estar fora? ”