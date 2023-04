Escolas municipais de Blumenau entram em férias para reforçar segurança

A Prefeitura de Blumenau anunciou que a rede municipal de ensino entrará em férias a partir de segunda-feira, 10, para o reforço da segurança nas escolas, após o ataque que deixou quatro crianças mortas na última semana.

De acordo com o prefeito Mário Hildebrandt, o recesso de professores e alunos terá duração de uma semana. O tempo será usado para organizar a contratação da segurança privada para as escolas e creches do município. “Este período também será necessário para trabalhar na viabilização das demais medidas anunciadas”, informou.

Além da contratação de seguranças, a prefeitura anunciou a instalação de câmeras de monitoramento em todas as unidades de educação municipais, um plano de contingenciamento em parceria com a Defesa Civil e melhoria da estrutura das escolas. O governo de Santa Catarina também comunicou a contratação de militares da reserva para atuar dentro das instituições de ensino.

Um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor na última quarta-feira e matou quatro crianças com golpes de machadinha, dois meninos e uma menina com idades entre 4 e 7 anos. Outras cinco ficaram feridas. O autor do ataque está preso.