Entenda como será o julgamento de Alexandre de Moraes no STF, nesta terça

O STF divulgou nesta segunda-feira o rito da sessão extraordinária de terça-feira, que vai analisar o relatório da PF que detalhou as relações entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

O julgamento está marcado para começar às 10h.

Logo no início da sessão, o presidente da Corte, Edson Fachin, fará a leitura e a aprovação da ata do último encontro, como é praxe.

Em seguida, Fachin, que assumiu a condução do processo de Moraes, apresentará o relatório (uma espécie de resumo do caso) e delimitará o objeto do julgamento, ou seja, o que será analisado pelos ministros.

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A PGR terá a palavra em seguida. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, já defendeu a nulidade do documento da PF, por considerar que o antigo relator, André Mendonça, não poderia ter requisitado sua elaboração.

Também haverá espaços para eventuais sustentações orais.

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Depois, é a vez de Fachin, como relator, apresentar seu voto.

Em seguida, votam os demais ministros, em ordem inversa de antiguidade.

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A ordem é a seguinte: Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

Há uma dúvida, no entanto, sobre quais ministros de fato irão participar.

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Moraes não deve votar, por ser o ponto central da discussão. Dias Toffoli é dúvida, já que não tem participado dos julgamentos sobre o Banco Master.

Também existe a chance de ministros pedirem a suspeição ou impedimento de outros magistrados, como o próprio André Mendonça.