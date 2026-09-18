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Entenda as mudanças no Pix anunciadas pelo Banco Central

BC adota punição imediata para instituições, define regras de fraude e projeta Pix Automático em conta-salário

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h48
O sistema PIX, infraestrutura pública de pagamentos criada pelo Banco Central do Brasil
Sistema PIX  (Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Para elevar o nível de segurança e a eficiência operacional do sistema, o Banco Central anunciou nesta sexta-feira, 18, atualizações estruturais no Pix. Algumas medidas passam a valer imediatamente, enquanto outras mudanças serão implementadas até 2027.

Entre as diretrizes de aplicação imediata está o desligamento sumário de participantes. Anteriormente, o desligamento de uma instituição do sistema ocorria no prazo de 30 dias; agora, a exclusão é efetuada logo após a comunicação da decisão definitiva — medida adotada para conter riscos ao funcionamento do Pix.

A segunda mudança imediata trata da responsabilidade no registro de suspeita de fraude. A regulamentação estabelece que a instituição financeira que fizer o registro (ou aceitar uma notificação de infração) responde diretamente pela marcação e por sua exclusão. O banco terá de informar o cliente sobre o registro, indicando prazos e a forma para solicitar revisão, que deverá ser concluída em até sete dias. Se a suspeita não for confirmada, a etiqueta deve ser removida imediatamente.

Para 2027, o BC prepara novas etapas focadas no relacionamento com o usuário e em regras para contas-salário. Em 1º de fevereiro de 2027, passa a ser obrigatório notificar o cliente sobre marcações de suspeita de fraude. Já em 1º de julho, entra em vigor a permissão para pagamentos recorrentes via Pix Automático a partir de contas-salário — que passará a ser a única modalidade permitida para envio de Pix por esse tipo de conta.

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