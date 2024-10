Enem 2024: locais de prova são divulgados; saiba consultar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na manhã desta terça-feira, 22, os locais de provas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram para a edição do Enem 2024, o maior número desde 2020. O estado que registrou o maior número de inscritos foi São Paulo, com 747.094, seguido por Minas Gerais, com 463.722.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Apesar de ter sido criado em 1998, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior somente em 2009. Os inscritos utilizam as notas do Enem para acesso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e em iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

O Enem também é realizado por adultos que não concluíram o ensino médio, pois a nota do exame pode ser utilizada para obter o certificado de conclusão do ensino básico.

Como saber onde o participante vai realizar a prova do Enem?

O participante deve entrar no site do Enem e acessar com a conta gov.br. No cartão de confirmação vão aparecer informações importantes para a realização do exame como: local de prova, a língua estrangeira selecionada pelo candidato (inglês ou espanhol), dados pessoais e horários das provas. Apesar de não ser obrigatório, é aconselhado pelo Inep que o participante leve o cartão de confirmação impresso no dia da prova.

É importante que os estudantes estejam atentos ao local de realização do exame, para simular o trajeto com antecedência, evitando imprevistos no dia da prova.

Quando vão ser realizadas as provas do Enem 2024?

As provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Quando sai o resultado do Enem 2024?

O gabarito oficial do exame vai ser divulgado no dia 20 de novembro. Já o resultado sai no dia 13 de janeiro de 2025.