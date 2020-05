Empresários do Paraná querem Moro candidato a presidente

Um grupo de empresários do Paraná vai fazer uma campanha em defesa de Sergio Moro. Eles prometem espalhar a imagem do ex-ministro da Justiça em outdoors de 30 cidades do estado nos próximos dias. A iniciativa é do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba (Sindiabrabar) e da Federação das Empresas de Hospedagem (Feturismo). A ideia, segundo o organizadores, é proteger a imagem do ex-juiz da Lava-Jato, duramente atacado nas redes sociais desde que deixou o governo e acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.

“Nos assusta essa guerra virtual, essa submundo que tenta macular a imagem do Sergio Moro”, diz Fábio Aguayo, presidente do Sindiabrabar. O empresário conta que a campanha vai começar pelo Paraná, estado natal do ex-juiz, mas já surgiram interessados em levá-la também a Santa Catarina e Minas Gerais. Aguayo conta que, nesse primeiro momento, a iniciativa tem apenas a intenção de preservar a imagem de Moro — o mote é “Fechado com Sergio Moro”. Mais adiante, o grupo não descarta lançar a candidatura presidencial do ex-ministro.

“A maioria da população está do lado dele. Se ele se filiar a um partido, acho que tem chance de ser presidente da República. Tenho certeza que ele é a tão sonhada terceira via que o Brasil busca, de sair dessa polarização: nem Aliança nem PT”, afirma Aguayo. Amigo de Sérgio Moro, o empresário garante que a campanha é espontânea, de iniciativa dos empresários paranaenses. Moro, segundo ele, não foi consultado.