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Brasil

Em quais cidades é feriado no dia 29?

Dia de São Pedro e jogo do Brasil na Copa vão cair na mesma data

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 12h13 | Atualizado em 25 jun 2026, 14h20
Estátuas de São Pedro e outro santo em um barco azul decorado com bandeirinhas coloridas de festa junina e uma bandeira do Brasil, sobre uma rede de pesca
Estátuas de São Pedro (Luis Alvarenga/Getty Images)
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Na próxima segunda-feira, 29 de junho, é celebrado o Dia de São Pedro, um dos santos mais populares das festas juninas e considerado pela tradição católica o padroeiro dos pescadores. Em 2026, a data vai coincidir com o jogo do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, que vai acontecer às 14h (horário de Brasília). O assunto está em alta no Google Trends.

+ Os estados que terão ponto facultativo no dia 29 por causa do jogo do Brasil

Apesar do Dia de São Pedro não ser feriado nacional, o dia será de descanso em diferentes cidades brasileiras. O caso mais abrangente ocorre em Alagoas, onde a data é feriado estadual. Com isso, a folga se estende aos 102 municípios alagoanos.

Fora de Alagoas, o feriado está confirmado nas seguintes cidades:

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  • Carapicuíba (SP);
  • Engenheiro Coelho (SP);
  • Guarapari (ES);
  • Praia Grande (SP);
  • São Pedro (SP);
  • Serra (ES);
  • São Luís (MA);
  • Sorriso (MT);
  • Teixeira de Freitas (BA);
  • Vila Pavão (ES).
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Em Carapicuíba, Praia Grande, Engenheiro Coelho e São Pedro, a comemoração está ligada ao santo padroeiro dos municípios.

No Espírito Santo, a data é feriado em municípios como Guarapari, Serra e Vila Pavão. Em Guarapari, a programação de 2026 inclui celebrações religiosas, procissões, carreata e uma procissão marítima em homenagem ao santo. Já a Prefeitura da Serra destaca São Pedro como padroeiro do município.

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Entre as capitais, São Luís, no Maranhão, terá feriado municipal. O calendário oficial de 2026 ainda prevê ponto facultativo na terça-feira, 30, por causa do Dia de São Marçal. Em Sorriso, no Mato Grosso, São Pedro também é o padroeiro da cidade.

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