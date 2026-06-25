Em quais cidades é feriado no dia 29?

Na próxima segunda-feira, 29 de junho, é celebrado o Dia de São Pedro, um dos santos mais populares das festas juninas e considerado pela tradição católica o padroeiro dos pescadores. Em 2026, a data vai coincidir com o jogo do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, que vai acontecer às 14h (horário de Brasília). O assunto está em alta no Google Trends.

+ Os estados que terão ponto facultativo no dia 29 por causa do jogo do Brasil

Apesar do Dia de São Pedro não ser feriado nacional, o dia será de descanso em diferentes cidades brasileiras. O caso mais abrangente ocorre em Alagoas, onde a data é feriado estadual. Com isso, a folga se estende aos 102 municípios alagoanos.

Fora de Alagoas, o feriado está confirmado nas seguintes cidades:

Continua após a publicidade

Carapicuíba (SP) ;

; Engenheiro Coelho (SP) ;

; Guarapari (ES) ;

; Praia Grande (SP) ;

; São Pedro (SP) ;

; Serra (ES) ;

; São Luís (MA) ;

; Sorriso (MT) ;

; Teixeira de Freitas (BA) ;

; Vila Pavão (ES).

Continua após a publicidade

Em Carapicuíba, Praia Grande, Engenheiro Coelho e São Pedro, a comemoração está ligada ao santo padroeiro dos municípios.

No Espírito Santo, a data é feriado em municípios como Guarapari, Serra e Vila Pavão. Em Guarapari, a programação de 2026 inclui celebrações religiosas, procissões, carreata e uma procissão marítima em homenagem ao santo. Já a Prefeitura da Serra destaca São Pedro como padroeiro do município.

Continua após a publicidade

Entre as capitais, São Luís, no Maranhão, terá feriado municipal. O calendário oficial de 2026 ainda prevê ponto facultativo na terça-feira, 30, por causa do Dia de São Marçal. Em Sorriso, no Mato Grosso, São Pedro também é o padroeiro da cidade.