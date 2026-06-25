Os estados que decretaram ponto facultativo no dia 29 por causa do jogo do Brasil

A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira, 29, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Como a partida está marcada para as 14 horas, pelo horário de Brasília, governos começaram a estabelecer mudanças no expediente dos servidores públicos. Isso, porém, não significa que a data será ponto facultativo em todo o país.

Até o momento, os governos do Amazonas, da Bahia, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e do Tocantins, além das prefeituras de Manaus, Salvador e Rio de Janeiro, confirmaram medidas para permitir que os funcionários públicos acompanhem a partida. As decisões valem apenas para os servidores vinculados a cada administração e preservam o funcionamento dos serviços considerados essenciais.

No Amazonas, o governo estadual decretou ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do Poder Executivo na segunda-feira. Áreas que não podem ser interrompidas, como saúde e segurança pública, deverão funcionar por meio de escalas e plantões.

A Prefeitura de Manaus também decretou ponto facultativo nos órgãos e entidades da administração municipal. O ato mantém os serviços essenciais e permite que os gestores definam horários específicos quando houver necessidade de preservar o interesse público. A Secretaria Municipal de Administração e Gestão ficará responsável pela organização de um banco de horas para a futura compensação pelos servidores.

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Na Bahia, o governo estadual decretou ponto facultativo para os servidores públicos estaduais. O expediente das repartições será encerrado às 11h, três horas antes do início do confronto entre Brasil e Japão. A mudança não representa a suspensão do trabalho durante todo o dia, já que os órgãos estaduais funcionarão normalmente durante a manhã. Os serviços públicos essenciais deverão ser mantidos.

A Prefeitura de Salvador também adotou ponto facultativo na segunda-feira por causa do jogo da seleção brasileira. A medida alcança os servidores da administração municipal, mas não interfere no funcionamento das atividades essenciais, que deverão seguir normalmente ou por meio de escalas definidas pelos órgãos responsáveis.

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No estado do Rio de Janeiro, o ponto facultativo vale para as repartições da administração estadual. Na capital fluminense, a prefeitura também suspendeu o expediente nas repartições públicas municipais, com exceção dos órgãos responsáveis por atividades indispensáveis à população.

O Distrito Federal igualmente adotou o ponto facultativo para os servidores do governo local. Serviços de saúde, segurança, fiscalização e outras áreas essenciais, no entanto, poderão manter escalas próprias de funcionamento.

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No Tocantins, a liberação será parcial. O governo estadual decretou ponto facultativo apenas no período da tarde. Dessa forma, os órgãos da administração pública estadual funcionarão normalmente das 8h às 12h. Depois desse horário, os servidores serão liberados para acompanhar a partida. Os serviços essenciais continuarão funcionando em regime de plantão.

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E os servidores federais?

No serviço público federal, a regra é diferente. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos não estabeleceu ponto facultativo integral. Como o jogo começa às 14 horas, os agentes públicos federais poderão encerrar o expediente ou se ausentar a partir das 11 horas.

As horas não trabalhadas deverão ser compensadas posteriormente, entre 3 de agosto e 30 de setembro de 2026, de acordo com as regras definidas pelo governo. Os órgãos também deverão manter os serviços essenciais e garantir que a liberação dos funcionários não prejudique o atendimento à população.

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Quem trabalha em empresa privada será liberado?

O ponto facultativo decretado por estados, municípios ou pelo Distrito Federal vale apenas para os servidores vinculados à administração correspondente. A medida não obriga empresas privadas a dispensarem seus funcionários.

Na iniciativa privada, o expediente na segunda-feira será normal, salvo quando a própria empresa decidir liberar os trabalhadores, reduzir a jornada, adotar trabalho remoto ou negociar um sistema de compensação das horas.

A liberação também pode estar prevista em convenção ou acordo coletivo. Caso a empresa mantenha o expediente, o funcionário não pode faltar por conta própria para assistir à partida. A ausência sem autorização poderá resultar em desconto no salário e, dependendo da situação, em outras medidas disciplinares.

Também é importante não confundir ponto facultativo com feriado. No ponto facultativo, cada órgão público ou empregador decide como organizar o funcionamento. Já o feriado é estabelecido por lei. Em algumas cidades, o dia 29 de junho já é feriado municipal pelo Dia de São Pedro, independentemente da realização do jogo do Brasil.

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