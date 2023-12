Em alto e bom som: as frases de 2023

O brado contra o preconceito

“Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e a LaLiga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando. No final a culpa é minha.”

VINICIUS JR., atacante do Real Madrid, vítima de ataques e xingamentos racistas, em Valladolid, na Espanha, em janeiro

“Episódio isolado número 19.”

O CRAQUE, cansado de tanto protestar, em outubro

Rachas no clã

“Para a família Bolsonaro, eu sou um leproso”.

FABRÍCIO QUEIROZ, o amigão de todas as horas, que tem se sentido abandonado

“Vamos lá, tchutchucas do centrão! O cafetão precisa do seu Pix! Liberem todo esse patriotismo de vocês…”

ABRAHAM WEINTRAUB, ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro, ao criticar em suas redes sociais a campanha — via Pix — de arrecadação de dinheiro para cobrir as multas impostas pela Justiça ao ex-presidente

“A sensação que eu tenho é que a PF vai entrar na minha casa há quatro anos.”

CARLOS BOLSONARO, vereador pelo Republicanos-RJ, filho zero dois do ex-presidente

Poderosas

“Foi um grande cineasta. Tiro-lhe o chapéu. Um grande cineasta. Mas como homem? Peço desculpa. Não, não.”

JANE FONDA, atriz, a respeito do diretor de cinema Jean Luc-Godard, que morreu no ano passado

Continua após a publicidade

“Sou uma mulher que é muito mais do que uma cozinheira.”

PAOLA CAROSELLA, que estreou o programa Alma de Cozinheira, no GNT

“Sempre fiz o que quis com os homens.”

LUANA PIOVANI, atriz

“Como você consegue seduzir tantas mulheres sendo tão feio?”

FRIDA KAHLO (1907-1954), em carta para o marido, Diego Rivera, revelada em setembro — e que, por óbvio, viralizou nas redes sociais

Ele não entendeu…

“Como diz O Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios.”

HERY KATTWINKEL, advogado de um dos réus condenados pelo 8 de Janeiro, confundindo a obra de Antoine de Saint-Exupéry com O Príncipe, de Nicolau Maquiavel — ressalve-se, contudo, que nem mesmo Maquiavel escreveu a tal frase. Ela é atribuída ao poeta romano Ovídio

Uma ode à diversidade

“Isso não foi um assunto de campanha. Quando tentaram fazer disso um assunto, houve repúdio da população e o que importa é o sentimento que a gente carrega dentro de cada um de nós. E o meu é de muito amor pelo Thalis e pelo povo do Rio Grande do Sul.”

EDUARDO LEITE, governador gaúcho, no discurso de posse, em janeiro, ao agradecer — emocionado — ao companheiro. Thalis depois comentaria nas redes sociais: “Obrigado por tanta coragem”

Continua após a publicidade

“Que eu saiba, sou a única pessoa que ganhou o Prêmio Nobel a ir a uma cerimônia de premiação com uma companheira do mesmo sexo.”

CAROLYN BERTOZZI, cientista americana, Nobel de Química em 2022

“Vivi minha homossexualidade sem medo e sem culpa.”

JAMES IVORY, de 95 anos, diretor de cinema conhecido por filmes como O Retorno a Howards End e Vestígios do Dia

Fogo amigo

“É um mau-caráter.”

JEAN WYLLYS, ex-deputado federal, a respeito de Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Wyllys, convidado por Lula para ajudar nos trabalhos para as redes sociais, diz ter sido boicotado. Pimenta não retrucou

“O que é isso? O Hamas tomou o PSDB de assalto?”

ALOYSIO NUNES, ex-senador pelo PSDB-SP, ao criticar a suspensão da convenção estadual do partido em São Paulo, em outubro

“Tenha compostura de presidente. Você perdeu a compostura e quem perde a compostura não tem condições de liderar.”

NONATO BANDEIRA, da Paraíba, dirigente do partido Cidadania, aos berros, contra o presidente da sigla, Roberto Freire. A altercação foi gravada em vídeo e circulou nas redes sociais

Continua após a publicidade

“O que pretendem é me expulsar do partido. Querem me tirar, porque querem aderir ao governo Lula.”

FREIRE, no contra-ataque

“O governo como um todo está meio medroso.”

JOÃO PEDRO STÉDILE, presidente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST)

Que seja eterno enquanto dure

“Não sinto que possa estar envolvida, pública ou privadamente, num negócio baseado no álcool, quando o álcool prejudicou tão profundamente nossa família.”

ANGELINA JOLIE, em mensagem enviada em 2021 para o ex-marido, Brad Pitt, no momento em que decidiam o destino da vinícola francesa Miraval e a vida amorosa. O e-mail foi revelado em agosto

“Você está tão estranho que eu nem consigo distinguir você / eu valho por duas de 22 / você trocou uma Ferrari por um Twingo / você trocou um Rolex por um Casio.”

SHAKIRA, cantora colombiana, na letra da canção Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, na qual alfineta o ex-marido, o ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué. Em menos de três dias, em janeiro, a música foi ouvida mais de 100 milhões de vezes no YouTube e 90 milhões no Spotify

Quem avisa amigo é

“Lula está devagar com os indígenas. Vou cobrar dele até ser atendido.”

RAONI METUKTIRE, cacique caiapó e líder indígena mundialmente conhecido, fazendo críticas contundentes ao atual presidente

Continua após a publicidade

“Attenzione, pickpocket!”

MONICA POLI, italiana, ao bradar nas redes sociais contra os furtos nas ruas de Veneza lotadas de turistas

Idade não é documento

“Me arrumando para celebrar.”

JENNIFER LOPEZ, em suas redes sociais, de lingerie, no dia em que fez 54 anos

“Foi ótimo ser jovem, mas adoro ser velho. Eu poderia estar morto e estou trabalhando.”

HARRISON FORD, de 81 anos, na sessão de gala em Cannes de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o quarto filme da série

Todas as famílias se parecem…

“Existe um tabu que a família tem que ser perfeita. E a minha família não é perfeita, ela é como a de todo mundo.”

CLEO PIRES, depois de ter dito que seu pai, Fábio Jr., “foi péssimo para sua mãe”, a atriz Gloria Pires

“A gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme juntos e a gente dá boa-noite.”

SHERON MENEZZES, atriz, a Sol de Vai na Fé, ao revelar que ela e o marido, Saulo Bernard, dormem em quartos separados desde o nascimento do filho, Benjamin, de 6 anos

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873