Comece a semana bem informado e saiba o que será destaque no noticiário:

Dinheiro extra

A Receita Federal libera na segunda-feira 10 a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda – o crédito ocorre uma semana depois. Serão contemplados cerca de 2,6 milhões de contribuintes idosos e portadores de deficiência física ou mental ou doença grave.

Hora da verdade

Após anunciar adiamento neste domingo, o relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados, Samuel Moreira (PSDB-SP), deve apresentar na quinta-feira 13 o seu parecer, cuja aprovação abre caminho para a votação em plenário do principal projeto da gestão Bolsonaro. O governo quer aprovar a proposta ainda no primeiro semestre, mas corre contra o tempo – no horizonte, estão as festas juninas, que costumam esvaziar o quórum, e o recesso de julho. Um dos grandes nós a ser desatado é se o relatório incluirá ou não estados e municípios.

Para ou não para?

As duas principais centrais sindicais do país, CUT e Força Sindical, marcaram para sexta-feira 14 uma greve geral contra a reforma da Previdência e os bloqueios de verba na educação feitos pelo governo Bolsonaro. A última manifestação desse tipo – paralisação maciça de várias categorias profissionais – foi convocada pelos sindicatos em 28 de abril de 2017 contra as reformas trabalhista e previdenciária propostas por Michel Temer – apesar da adesão dos trabalhadores do transporte público em grandes cidades, como São Paulo, o que provocou a parada de boa parte das atividades, o movimento esteve longe de parar o país.

Depois do vendaval

Após uma preparação tumultuada, com o noticiário tomado pela acusação de estupro contra o atacante Neymar, a seleção brasileira – sem sua principal estrela, cortada por lesão – estreia na Copa América na sexta-feira 14, no estádio do Morumbi, em São Paulo, diante da Bolívia. A partida abre a competição, que reúne dez seleções da América do Sul, mais Catar e Japão. O Brasil venceu o torneio pela última vez em 2007. A conquista do título em casa é considera importante para dar tranquilidade ao técnico Tite até a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Dylan by Scorsese

Na quarta-feira 12, estreia na Netflix Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, documentário que conta a história da turnê liderada pelo músico americano entre 1975 e 1976 – mesma época em que Scorsese emplacava seu primeiro clássico, Táxi Driver – e que tenta capturar o espírito perturbador dos EUA naqueles anos. O diretor já havia retratado Dylan em 2005, em No Direction Home, que explorava a transição do folk acústico para o rock e o som elétrico nos anos 1960. Scorsese já dirigiu outras produções sobre rock, como O Último Concerto de Rock (1978, sobre o lendário grupo The Band) e ‘The Rolling Stones – Shine a Light’ (2008, com bastidores da banda de Mick Jagger durante dois dias de show em Nova York).