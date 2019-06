Comece a semana bem informado e saiba o que será destaque no noticiário:

Caduca ou não caduca?

Nesta segunda-feira 3, expira a validade de três Medidas Provisórias, duas assinadas pelo ex-presidente Michel Temer e uma pelo presidente Jair Bolsonaro. Líderes do governo consideram importante a aprovação das três, mas duas não devem ser votadas a tempo e, com isso, caducar – o Congresso tem 120 dias para votar esse tipo de matéria. Uma delas é a 867/2018, que flexibiliza o Código Florestal; a outra é a 868/2018, que abre o setor de saneamento a empresas privadas. Já a MP 871/2019, que cria um programa de combate a fraudes no INSS, deve ser votada e aprovada – o Ministério da Economia espera poupar 100 bilhões de reais em dez anos com a revisão de benefícios.

Continua subindo?

O IBGE divulga na sexta-feira 7 o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), considerado o indicador oficial de inflação do país. A grande dúvida é se continua ou não a curva ascendente, iniciada em janeiro, da taxa acumulada nos últimos 12 meses. A prévia dos primeiros 15 dias (chamado IPCA-15) de maio divulgada pelo IBGE aponta para uma inflação anual de 4,93%, acima do centro da meta do governo, que é 4,25%.

Homens e mulheres em campo

Em preparação para a Copa América, a seleção brasileira masculina de futebol faz amistosos contra o Catar, na quarta-feira 5 em Brasília (21h30), e contra Honduras, no domingo 9 (16h), em Porto Alegre. Já na sexta-feira 7, começa a Copa do Mundo Feminina de Futebol, com França x Coreia do Sul, em Paris (16h). Marta e cia. estreiam no domingo contra a Jamaica, em Grenoble (10h30).

Hola, Hermanos

O presidente Jair Bolsonaro faz sua primeira visita à Argentina na quinta-feira 6, quando se reúne com Mauricio Macri para discutir relações bilaterais e Mercosul. O encontro acontece às vésperas do início da campanha eleitoral local – o brasileiro apoia a reeleição do colega. Estão sendo organizados protestos contra Bolsonaro.

Goodbye, premier

Na sexta-feira 7, a primeira-ministra britânica, Theresa May, após sucessivas derrotas em suas tentativas de aprovar o Brexit, renuncia ao cargo de líder do Partido Conservador – majoritário no Parlamento -, o que abre oficialmente a disputa pela sua sucessão.

Telas quentes

Duas estreias de peso na semana. Na quinta-feira 6, começa a ser exibido no Brasil X-Men – Fênix Negra, o 12º filme da série, com Jessica Chastain, Sophie Turner e Jennifer Lawrence. No domingo 9, inicia na HBO a segunda temporada da premiadíssima série Big Little Lies, com Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Laura Dern e a estreia de Meryl Streep.

