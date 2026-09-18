Pesquisa Real Time Big Data: A distância de Elmano para Ciro na apertada disputa no Ceará
Governador ganha dianteira no primeiro turno a duas semanas da eleição, mas empate persiste em confronto direto
A menos de vinte dias das eleições estaduais de 2026, o governador Elmano de Freitas (PT) lidera, no primeiro turno, a corrida à reeleição no contra o ex-governador Ciro Gomes (PSDB). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta sexta-feira, 18.
No primeiro turno, Elmano de Freitas tem 47% das intenções de voto ante 42% de Ciro Gomes. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a vantagem do governador petista sobre o ex-mandatário tucano é de apenas 1 ponto.
Na pesquisa Real Time Big Data anterior, publicada em 8 de setembro, Elmano e Ciro apareciam tecnicamente empatados na primeira rodada de votação. Desde então, o petista oscilou 1 ponto para cima nas intenções de voto, ao passo que o rival recuou 1 ponto no levantamento.
Em seguida, aparecem Delegado Huggo (Missão) com 2% do eleitorado e Vera Lúcia (Novo) com 1%. Os candidatos Danilo Soares (Democrata), Ieri Braga (PCO), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU), somados, atingiram 1% do eleitorado na sondagem. Votos brancos e nulos representam 4% do total, e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.
Governador — Ceará — 1º turno
- Elmano de Freitas (PT): 47%
- Ciro Gomes (PSDB): 42%
- Delegado Huggo (Missão): 2%
- Vera Lúcia (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS / NR: 3%
Já no segundo turno, persiste o empate técnico entre Elmano e Ciro, com liderança numérica do petista por 48% a 45% do eleitorado cearense. Também neste caso, o governador cresceu 1 ponto e o ex-governador caiu 1 ponto desde o último levantamento Real Time Big Data, divulgado há dez dias.
Governador — Ceará — 2º turno (cenário único)
- Elmano de Freitas (PT): 48%
- Ciro Gomes (PSDB): 45%
- Nulo/Branco: 4%
- Não Sabe / Não Respondeu: 3%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Ceará entre os dias 14 e 17 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código CE-04380/2026.