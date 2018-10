Os eleitores do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) fazem a festa da vitória com baterias de fogos de artifício e buzinaços por todo país.

No Rio de Janeiro, uma multidão vestida de verde e amarelo está reunida na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, em frente ao condomínio onde mora Bolsonaro. Os apoiadores do capitão da reserva começaram a se concentrar no local desde o início da tarde.

Na Avenida Paulista, os bolsonaristas também começaram a se concentrar desde cedo.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) comemoram após a vitória do presidenciável no segundo turno, na Avenida Paulista, em São Paulo Apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) comemoram após a vitória do presidenciável no segundo turno, na Avenida Paulista, em São Paulo

Em Brasília, a comemoração dos bolsonaristas incluiu um boneco inflável do ex-presidente Lula, o pixuleco.

Em Brasília, eleitores comemoram a vitória de Bolsonaro no Congresso Nacional