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Eleições 2026: Saiba quais documentos levar para votar no 2º turno

Título de eleitor impresso não é obrigatório, e o e-Título só substitui um documento com foto quando o aplicativo exibe a fotografia do eleitor

Por Larissa Quintino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 07h25
Eleitores encontrarão mudanças na urna
Urna eletrônica usada em 2026 (TRE-SP/Divulgação)
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Os eleitores que vão às urnas no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, precisam apresentar um documento oficial com foto para se identificar na seção eleitoral. O aplicativo e-Título também pode ser utilizado, desde que exiba a fotografia do eleitor. Já o título de eleitor impresso não é obrigatório para votar.

De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o importante é comprovar a identidade no momento da votação. Por isso, antes de sair de casa, é recomendável conferir se o documento escolhido está entre os aceitos pela Justiça Eleitoral e se permite identificar o eleitor.

Quais documentos são aceitos para votar?

A Justiça Eleitoral admite diferentes documentos oficiais com fotografia para a identificação na seção eleitoral. São eles:

  • Carteira de identidade (RG);
  • Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Passaporte;
  • Certificado de reservista;
  • Carteira de trabalho física;
  • Carteira de identidade social;
  • Carteira profissional emitida por conselho de classe ou outra categoria reconhecida por lei.

As versões digitais de documentos oficiais com foto também podem ser utilizadas, quando disponíveis. A Carteira de Trabalho Digital, porém, não é aceita como documento de identificação para votar.

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Posso votar com documento vencido?

Sim. Documentos oficiais com foto podem ser aceitos mesmo que estejam com a validade expirada, desde que ainda permitam confirmar a identidade do eleitor. Para isso, a fotografia e os dados precisam estar legíveis.

Certidões de nascimento e de casamento, por outro lado, não são aceitas como documentos de identificação, pois não apresentam fotografia.

O e-Título substitui o documento com foto?

Sim, mas há uma condição: o aplicativo precisa exibir a fotografia do eleitor. Isso depende de a biometria estar cadastrada e validada pela Justiça Eleitoral.

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Quem não tem foto disponível no e-Título deve apresentar outro documento oficial com fotografia. O aplicativo também permite consultar informações como número do título, zona, seção e local de votação, mas essas funcionalidades não substituem a identificação exigida na seção eleitoral.

A recomendação é abrir o aplicativo antes de sair de casa e verificar se a fotografia aparece corretamente na tela.

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Posso levar o celular para a cabine de votação?

Não. Mesmo que o eleitor utilize o e-Título para se identificar, o celular não pode ser levado para a cabine de votação. Após a identificação, o aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora de votos, antes de o eleitor se dirigir à urna.

A orientação é conferir os documentos com antecedência e levar uma opção aceita pela Justiça Eleitoral. Assim, o eleitor evita contratempos no momento de se identificar para votar.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
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Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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