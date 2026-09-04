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Brasil

Drones e reconhecimento facial: como será esquema de segurança ‘de ponta’ do Rock in Rio

Serão 4,5 mil policiais militares mobilizados na operação especial para o festival na Cidade do Rock, que deve receber cerca de 100 mil pessoas por dia

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 08h38 | Atualizado em 4 set 2026, 12h11
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 13: Attendees of the festival Rock In Rio watch fireworks before rapper 21 Savage show on the Palco Mundo as part of the Rock In Rio Festival at Cidade do Rock on September 13, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Palco Mundo do Rock in Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Drones e reconhecimento facial: como será esquema de segurança ‘de ponta’ do Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

O Rock in Rio 2026 terá um esquema de segurança de “tecnologia de ponta”, como informou o governo do estado nesta sexta-feira, 4, primeiro dia do festival na Cidade do Rock, na Zona Sudoeste. Serão 4,5 mil policiais militares mobilizados na operação especial para o evento, que deve receber cerca de 100 mil pessoas por dia. Também serão empregados drones com imagens de alta resolução, câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e aeronaves.

As imagens serão enviadas para o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-Móvel), estrutura instalada em um caminhão próximo ao BRT Parque Olímpico. A ideia é que funcione como um dos pontos de concentração e monitoramento. Os PMs também contarão com apoio de 177 viaturas, posicionadas em locais estratégicos, de equipes de policiamento montado e de motopatrulhamento.

“Seis pontos de bloqueio, montados nas principais vias do entorno da Cidade do Rock, garantem aos policiais o controle do fluxo de veículos e pessoas durante os dias de evento”, acrescentou o governo estadual em nota.

O policiamento foi reforçado os terminais rodoviários e nos acessos ao local dos shows. Além disso, agentes bilíngues estarão à disposição dos estrangeiros durante o festival, considerado um dos maiores do mundo. Eles ficarão no posto de atendimento ao turista.

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+ Saiba os horários dos shows do primeiro final de semana do Rock In Rio

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Veja abaixo o line-up desta sexta-feira, 4.

Palco Mundo
16h40 — Nova Twins

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19h — The Hives
21h20 — Rise Against
0h05 — Foo Fighters

Palco Sunset

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15h30 — Di Ferrero
17h50 — Detonautas convidam Biquini
20h10 — Hot Milk
22h45 — Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

New Dance Order

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21h05 — Cat Dealers
22h30 — Atkö
0h — Giu x Carola
1h30 — Steve Angello

Espaço Favela

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15h — GBZ7N
16h50 — Hitmaker
19h10 — Rodrigo do CN

Palco Supernova
14h30 — Chady
16h — Rock in Gil com Larissa Luz
18h — Venere Vai Venus
20h10 — Diogo Defante

Palco Global Village
15h — Giovana Moraes
16h50 — Leela
19h10 — Paulinho Moska

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