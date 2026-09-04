Drones e reconhecimento facial: como será esquema de segurança ‘de ponta’ do Rock in Rio

O Rock in Rio 2026 terá um esquema de segurança de “tecnologia de ponta”, como informou o governo do estado nesta sexta-feira, 4, primeiro dia do festival na Cidade do Rock, na Zona Sudoeste. Serão 4,5 mil policiais militares mobilizados na operação especial para o evento, que deve receber cerca de 100 mil pessoas por dia. Também serão empregados drones com imagens de alta resolução, câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e aeronaves.

As imagens serão enviadas para o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-Móvel), estrutura instalada em um caminhão próximo ao BRT Parque Olímpico. A ideia é que funcione como um dos pontos de concentração e monitoramento. Os PMs também contarão com apoio de 177 viaturas, posicionadas em locais estratégicos, de equipes de policiamento montado e de motopatrulhamento.

“Seis pontos de bloqueio, montados nas principais vias do entorno da Cidade do Rock, garantem aos policiais o controle do fluxo de veículos e pessoas durante os dias de evento”, acrescentou o governo estadual em nota.

O policiamento foi reforçado os terminais rodoviários e nos acessos ao local dos shows. Além disso, agentes bilíngues estarão à disposição dos estrangeiros durante o festival, considerado um dos maiores do mundo. Eles ficarão no posto de atendimento ao turista.

+ Saiba os horários dos shows do primeiro final de semana do Rock In Rio

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Veja abaixo o line-up desta sexta-feira, 4.

Palco Mundo

16h40 — Nova Twins

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19h — The Hives

21h20 — Rise Against

0h05 — Foo Fighters

Palco Sunset

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15h30 — Di Ferrero

17h50 — Detonautas convidam Biquini

20h10 — Hot Milk

22h45 — Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

New Dance Order

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21h05 — Cat Dealers

22h30 — Atkö

0h — Giu x Carola

1h30 — Steve Angello

Espaço Favela

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15h — GBZ7N

16h50 — Hitmaker

19h10 — Rodrigo do CN

Palco Supernova

14h30 — Chady

16h — Rock in Gil com Larissa Luz

18h — Venere Vai Venus

20h10 — Diogo Defante

Palco Global Village

15h — Giovana Moraes

16h50 — Leela

19h10 — Paulinho Moska