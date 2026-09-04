Drones e reconhecimento facial: como será esquema de segurança ‘de ponta’ do Rock in Rio
Serão 4,5 mil policiais militares mobilizados na operação especial para o festival na Cidade do Rock, que deve receber cerca de 100 mil pessoas por dia
O Rock in Rio 2026 terá um esquema de segurança de “tecnologia de ponta”, como informou o governo do estado nesta sexta-feira, 4, primeiro dia do festival na Cidade do Rock, na Zona Sudoeste. Serão 4,5 mil policiais militares mobilizados na operação especial para o evento, que deve receber cerca de 100 mil pessoas por dia. Também serão empregados drones com imagens de alta resolução, câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e aeronaves.
As imagens serão enviadas para o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-Móvel), estrutura instalada em um caminhão próximo ao BRT Parque Olímpico. A ideia é que funcione como um dos pontos de concentração e monitoramento. Os PMs também contarão com apoio de 177 viaturas, posicionadas em locais estratégicos, de equipes de policiamento montado e de motopatrulhamento.
“Seis pontos de bloqueio, montados nas principais vias do entorno da Cidade do Rock, garantem aos policiais o controle do fluxo de veículos e pessoas durante os dias de evento”, acrescentou o governo estadual em nota.
O policiamento foi reforçado os terminais rodoviários e nos acessos ao local dos shows. Além disso, agentes bilíngues estarão à disposição dos estrangeiros durante o festival, considerado um dos maiores do mundo. Eles ficarão no posto de atendimento ao turista.
+ Saiba os horários dos shows do primeiro final de semana do Rock In Rio
Veja abaixo o line-up desta sexta-feira, 4.
Palco Mundo
16h40 — Nova Twins
19h — The Hives
21h20 — Rise Against
0h05 — Foo Fighters
Palco Sunset
15h30 — Di Ferrero
17h50 — Detonautas convidam Biquini
20h10 — Hot Milk
22h45 — Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
New Dance Order
21h05 — Cat Dealers
22h30 — Atkö
0h — Giu x Carola
1h30 — Steve Angello
Espaço Favela
15h — GBZ7N
16h50 — Hitmaker
19h10 — Rodrigo do CN
Palco Supernova
14h30 — Chady
16h — Rock in Gil com Larissa Luz
18h — Venere Vai Venus
20h10 — Diogo Defante
Palco Global Village
15h — Giovana Moraes
16h50 — Leela
19h10 — Paulinho Moska