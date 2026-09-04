Saiba os horários dos shows do primeiro final de semana do Rock In Rio
De 4 a 7 de setembro, Elton John, Foo Fighters, Avenged Sevenfold e Calvin Harris se apresentam no festival
Com seis palcos, o Rock in Rio traz no primeiro fim de semana uma grande diversidade de gêneros. Elton John, Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Calvin Harris e Gilberto Gil são alguns dos nomes que serão a trilha sonora desse início.
A programação está disponível no aplicativo do festival, que traz informações e disponibilidade de serviços como reserva de armários e compra de opções de transporte. Além disso, pelo mesmo aplicativo, também já é possível consultar o mapa da Cidade do Rock e informações sobre as ativações de marcas.
A edição deste ano do festival acontece no Parque Olímpico, nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro.
Confira os horários das atrações por palco no primeiro fim de semana do Rock in Rio
Dia 4
Palco Mundo
16h40 – Nova Twins
19h00 – The Hives
21h20 – Rise Against
00h05 – Foo Fighters
Palco Sunset
15h30 – Di Ferrero
17h50 – Detonautas convida Biquini
20h10 – Hot Milk
22h45 – Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
Palco New Dance Order
21h05 – Cat Dealers
22h30 – ATKO
00h – Giu x Carola
01h30 – Steve Angello
Espaço Favela
15h00 – GBZ7N
16h50 – Hitmaker
19h10 – Rodrigo do CN
Palco Supernova
14h30 – Chady
16h00 – Rock in Gil com Larissa Luz
18h00 – Venera Vai Vênus
20h10 – Diogo Defante
Palco Global Village
15h00 – Giovana Moraes
16h50 – Leela
19h10 – Paulinho Moska
Dia 5
Palco Mundo
16h40 – Sepultura
19h – MGK
20h10 – Bring Me the Horizon
22h50 – Avenged Sevenfold
Palco Sunset
15h30 – Malvada convida Day Limns
17h50 – Black Pantera convida Nervosa
20h10 – Poppy
22h50 – Bad Omens
Palco New Dance Order
21h05 – Victor Lou
22h30 – Camila Jun x Eli Iwasa
00h – Volkoder
01h30 – James Hype
Espaço Favela
15h00 – Quantum
16h50 – Canto Cego
19h10 – Major RD
Palco Supernova
14h30 – Zerobadass
16h00 – MC Taya
18h00 – Lvcas
20h10 – Supercombo
Palco Global Village
15h00 – Rhegia
16h50 – Noturnall + Russell Allen
19h10 – Korzus
Dia 6
Palco Mundo
16h40 – Barão Vermelho – Encontro formação original convida Fernando Magalhães
19h – Nelly
21h20 – Black Eyed Peas
00h05 – Calvin Harris
Palco Sunset
15h30 – Calema
17h50 – Baiana System
20h10 – Jota Quest toca Tim Maia
22h45 – Ne-Yo
Palco New Dance Order
21h05 – Sofi Tukker
22h30 – Liu
00h – Casa Bonita | Brisotti & Viot
01h40 – Meduza
Espaço Favela
15h00 – Budah
16h50 – Rael
19h10 – Xamã
Palco Supernova
14h30 – O Escritório
16h00 – Bayside Kings
18h00 – Matanza Ritual
20h10 – João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”
Palco Global Village
15h00 – Bento Gil convida Flor Gil
16h50 – Mãeana
19h10 – Mohamed Ramadan
Dia 7
Palco Mundo
16h10 – Luísa Sonza convida Roberto Menescal
18h15 – Jon Batiste
20h30 – Gilberto Gil
23h – Elton John
Palco Sunset
15h – Vanessa da Mata convida Rubel
17h10 – Roupa Nova convida Guilherme Arantes
19h20 – Péricles canta Motown
21h55 – Laufey
Palco New Dance Order
21h05 – Max Styler
22h30 – Leo Janeiro & Simo not Simon
00h – Aline Rocha
01h30 – Fatboy Slim
Espaço Favela
15h00 – Tiee
16h50 – Mart’nália
19h10 – Belo
Palco Supernova
14h30 – Maui
16h00 – Melly
18h00 – Zeca Veloso
20h10 – Alee
Palco Global Village
15h00 – Wanda Sá
16h50 – Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
19h10 – João Bosco