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Cultura

Saiba os horários dos shows do primeiro final de semana do Rock In Rio

De 4 a 7 de setembro, Elton John, Foo Fighters, Avenged Sevenfold e Calvin Harris se apresentam no festival

Por Ana Rita Fernandes 4 set 2026, 07h00 | Atualizado em 4 set 2026, 08h01
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 13: Attendees of the festival Rock In Rio watch fireworks before rapper 21 Savage show on the Palco Mundo as part of the Rock In Rio Festival at Cidade do Rock on September 13, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Palco Mundo do Rock in Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Saiba os horários dos shows do primeiro final de semana do Rock In Rio Priorizar nos meus resultados Google

Com seis palcos, o Rock in Rio traz no primeiro fim de semana uma grande diversidade de gêneros. Elton John, Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Calvin Harris e Gilberto Gil são alguns dos nomes que serão a trilha sonora desse início.

A programação está disponível no aplicativo do festival, que traz informações e disponibilidade de serviços como reserva de armários e compra de opções de transporte. Além disso, pelo mesmo aplicativo, também já é possível consultar o mapa da Cidade do Rock e informações sobre as ativações de marcas.

A edição deste ano do festival acontece no Parque Olímpico, nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro.

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Confira os horários das atrações por palco no primeiro fim de semana do Rock in Rio

Dia 4

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Palco Mundo
16h40 – Nova Twins
19h00 – The Hives
21h20 – Rise Against

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00h05 – Foo Fighters

Palco Sunset
15h30 – Di Ferrero
17h50 – Detonautas convida Biquini

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20h10 – Hot Milk
22h45 – Capital Inicial convida Dado Villa Lobos

Palco New Dance Order
21h05 – Cat Dealers

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22h30 – ATKO
00h – Giu x Carola
01h30 – Steve Angello

Espaço Favela
15h00 – GBZ7N
16h50 – Hitmaker

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19h10 – Rodrigo do CN

Palco Supernova
14h30 – Chady
16h00 – Rock in Gil com Larissa Luz
18h00 – Venera Vai Vênus
20h10 – Diogo Defante

Palco Global Village
15h00 – Giovana Moraes
16h50 – Leela
19h10 – Paulinho Moska

Dia 5

Palco Mundo
16h40 – Sepultura
19h – MGK
20h10 – Bring Me the Horizon
22h50 – Avenged Sevenfold

Palco Sunset
15h30 – Malvada convida Day Limns
17h50 – Black Pantera convida Nervosa
20h10 – Poppy
22h50 – Bad Omens

Palco New Dance Order
21h05 – Victor Lou
22h30 – Camila Jun x Eli Iwasa
00h – Volkoder
01h30 – James Hype

Espaço Favela
15h00 – Quantum
16h50 – Canto Cego
19h10 – Major RD

Palco Supernova
14h30 – Zerobadass
16h00 – MC Taya
18h00 – Lvcas
20h10 – Supercombo

Palco Global Village
15h00 – Rhegia
16h50 – Noturnall + Russell Allen
19h10 – Korzus

Dia 6
Palco Mundo
16h40 – Barão Vermelho – Encontro formação original convida Fernando Magalhães
19h – Nelly
21h20 – Black Eyed Peas
00h05 – Calvin Harris

Palco Sunset
15h30 – Calema
17h50 – Baiana System
20h10 – Jota Quest toca Tim Maia
22h45 – Ne-Yo

Palco New Dance Order
21h05 – Sofi Tukker
22h30 – Liu
00h – Casa Bonita | Brisotti & Viot
01h40 – Meduza

Espaço Favela
15h00 – Budah
16h50 – Rael
19h10 – Xamã

Palco Supernova
14h30 – O Escritório
16h00 – Bayside Kings
18h00 – Matanza Ritual
20h10 – João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”

Palco Global Village
15h00 – Bento Gil convida Flor Gil
16h50 – Mãeana
19h10 – Mohamed Ramadan

Dia 7

Palco Mundo
16h10 – Luísa Sonza convida Roberto Menescal
18h15 – Jon Batiste
20h30 – Gilberto Gil
23h – Elton John

Palco Sunset
15h – Vanessa da Mata convida Rubel
17h10 – Roupa Nova convida Guilherme Arantes
19h20 – Péricles canta Motown
21h55 – Laufey

Palco New Dance Order
21h05 – Max Styler
22h30 – Leo Janeiro & Simo not Simon
00h – Aline Rocha
01h30 – Fatboy Slim

Espaço Favela
15h00 – Tiee
16h50 – Mart’nália
19h10 – Belo

Palco Supernova
14h30 – Maui
16h00 – Melly
18h00 – Zeca Veloso
20h10 – Alee

Palco Global Village
15h00 – Wanda Sá
16h50 – Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
19h10 – João Bosco

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TAGS:
O Som e a Fúria
Rock in Rio
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