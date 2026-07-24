Drauzio Varella sobre relatos de experiência de quase morte: ‘medíocres’

O médico Drauzio Varella afirmou que, de modo geral, relatos de experiências de quase morte costumam ser “medíocres” do ponto de vista literário. A declaração foi dada durante palestra na Flip 2026, ao comentar o interesse por histórias vividas por pacientes que enfrentaram situações extremas.

Segundo Drauzio, ao longo de mais de 50 anos dedicados à oncologia, ele ouviu inúmeros relatos de pessoas que passaram por essas experiências e, por isso, acredita que esse tipo de narrativa tem caráter universal. “Cansei nesses anos todos de receber pessoas que passam por uma experiência. Mais de 50 anos na oncologia, e acho que aquela experiência é universal”, afirmou.

O médico explicou que nunca teve vontade de escrever sobre esse tema por considerar que essas histórias, em geral, despertam interesse apenas para quem as viveu e para pessoas próximas. “Escreve sobre a experiência. E, em geral, são coisas medíocres. Tem interesse para aquela pessoa, talvez para os familiares, para quem é citado na história”, disse.

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Drauzio ainda contou que chegou a ser incentivado a abordar o assunto em um livro, mas recusou a ideia por não enxergar potencial na proposta. “Ele falou para mim: ‘Olha, eu não estou a fim, eu acho sem graça isso'”, relembrou.

Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip

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