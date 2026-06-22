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Saúde

O tema do novo programa gravado por Drauzio Varella

Médico reuniu especialistas, pesquisadores e criadores de conteúdo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 10h11 | Atualizado em 22 jun 2026, 13h12
Três pessoas sentadas em poltronas laranja no palco de um evento. À esquerda, uma mulher de cabelo cacheado e saia estampada. Ao centro, uma mulher de blusa branca e calça preta sorri. À direita, um homem de camisa azul e calça cinza. Ao fundo, um telão com os dizeres Além do Moral e A romantização do bem-estar.
Debate sobre saúde mental promovido por Drauzio Varella (./Divulgação)
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O aumento dos afastamentos por ansiedade e depressão, que cresceram 15% em 2025, foi o ponto de partida para o primeiro episódio do novo programa do Portal Drauzio. Intitulado Além do Normal, o projeto reuniu especialistas, pesquisadores e criadores de conteúdo para discutir os desafios da saúde mental na atualidade.

Gravado em 15 de junho, em São Paulo, o episódio aborda temas que passam pelo bem-estar, os impactos dos jogos online e a influência do ambiente digital na vida das pessoas. “Ao longo da minha trajetória, aprendi que saúde não se resume ao que acontece dentro de um consultório. Ela está na vida das pessoas, nas escolhas que fazemos todos os dias. O ‘Além do Normal’ nasce exatamente desse lugar: para falar sobre o que o Brasil sente, mas ainda não sabe nomear. E isso, para mim, é questionar o que realmente é o ‘normal’”, afirma Drauzio Varella.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A psicóloga Karen Scavacini, fundadora do Instituto Vita Alere, será a porta-voz do canal em temas relacionados à saúde mental. Segundo ela, apesar de os números evidenciarem o avanço dos problemas emocionais, o assunto ainda enfrenta dificuldade para ser debatido. “Ampliar esse tipo de conversa é uma forma de reduzir o isolamento e também de qualificar o entendimento sobre o que está acontecendo”, avalia.

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