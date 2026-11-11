Dono da Refit é alvo de operação do MPRJ contra esquema bilionário de sonegação

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu nesta quarta-feira, 11, 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão contra um núcleo de empresários do grupo econômico da Refinaria de Manguinhos (Refit). Eles são investigados pelos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os alvos, está Ricardo Andrade Magro, controlador da Refit, apontado pelo MPRJ como líder do esquema.

Ricardo está foragido desde maio, após a 1ª fase da Operação Sem Refino, da Polícia Federal (PF). A operação desta quarta também mira os seus pais, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro; seu avô, Manuel Joaquim Andrade; e seu tio, Ernesto dos Santos Andrade; Cristiano Beraldo, suplente de deputado federal ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), que não foi localizado nos endereços em São Paulo; e André Marques, piloto de Fórmula Truck, preso nesta manhã.

Os mandados foram cumpridos na Lagoa, na Zona Sul do Rio, e na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, bem como em endereços em Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Regente Feijó, Água Santa, Santo Amaro, Sorocaba, Barueri, Jardim Viana, Botucatu e Chácara Jardim, todos em São Paulo.

A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF/MPRJ) contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e do Núcleo de Investigação e Rastreio de Ativos Virtuais (NIRAV/CI2), além do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ).

Continua após a publicidade

+ Rodrigo Bacellar é transferido para prisão com criminosos sexuais no Rio; veja onde é

Entenda o caso

O MPRJ investiga supostos crimes tributários cometidos pela Refit e pelas distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. O esquema de sonegação de impostos e evasão fiscal teria causado prejuízo de mais de R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos estaduais, de acordo com as apurações.

Continua após a publicidade

“A cadeia produtiva do setor, em síntese, funcionaria da seguinte forma: a refinaria importa derivados de petróleo ou os adquire de uma importadora, realiza o refino para a produção de gasolina e vende o combustível às distribuidoras, responsáveis pelo abastecimento dos postos”, informou o Ministério Público do Rio em nota.

As investigações apontaram que Ricardo controlava todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva, da importadora aos postos de combustíveis. Quando se afastava dos quadros societários, ele era substituído por pessoas de sua confiança, como familiares, que permanecem na estrutura empresarial como sócios formais ou procuradores habilitados.

Continua após a publicidade

O domínio completo “teria permitido a prática sucessiva de fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final”, segundo o MPRJ. Os criminosos, inclusive, usavam um jargão: “do porto ao posto sem pagar imposto”.