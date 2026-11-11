Rodrigo Bacellar é transferido para prisão com criminosos sexuais no Rio; veja onde é
Ex-presidente da Alerj estava detido na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, desde julho
O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) Rodrigo Bacellar foi transferido nesta terça-feira, 10, para o Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, em Niterói, onde criminosos sexuais e idosos cumprem pena. Ele foi preso em março no âmbito da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF), e estava detido na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, desde julho.
A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 30 de outubro. Antes de ir para o Rio Grande do Norte, Bacellar estava detido em Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. A mudança de estado também se deu por decisão de Moraes, após suspeitas de que o ex-deputado continuava utilizando celulares na prisão e mantinha influência sobre integrantes do poder público fluminense.
A escolha de um presídio em Niterói tem como objetivo afastar o ex-presidente da Alerj de outros investigados que estão presos no Rio. A operação da PF, que já está na nona fase, já colocou atrás das grades o deputado estadual eleito Márcio Canella (União Brasil), o ex-secretário de Polícia Civil Marcus Amim e o ex-deputado estadual Thiago Rangel.
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Bacellar foi detido pela primeira vez em dezembro do ano passado por suposto vazamento de informações sigilosas de uma ação da Polícia Federal contra o ex-deputado estadual TH Joias, suspeito de ligação com o Comando Vermelho (CV). Foi solto no mesmo mês com medidas cautelares, incluindo uso de tornozeleira eletrônica. Voltou a ser alvo da PF em março, quando teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Segundo as investigações, o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto teria antecipado detalhes da operação a Bacellar, que teria alertado TH Joias. Os três são réus. A defesa do desembargador nega as acusações e sustenta que as restrições são suficientes para garantir o andamento do processo. Os advogados também contestam a suspeita de um encontro entre Júdice em uma churrascaria no Aterro do Flamengo, em setembro de 2025, e afirmam que dados de telefonia apresentados à PF mostram que os dois não estavam juntos no local.