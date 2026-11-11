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Política

Rodrigo Bacellar é transferido para prisão com criminosos sexuais no Rio; veja onde é

Ex-presidente da Alerj estava detido na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, desde julho

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 08h56
ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e ex-deputado estadual, Rodrigo Bacellar
Ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar (-/Divulgação)
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Rodrigo Bacellar é transferido para prisão com criminosos sexuais no Rio; veja onde é Priorize VEJA no Google

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) Rodrigo Bacellar foi transferido nesta terça-feira, 10, para o Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, em Niterói, onde criminosos sexuais e idosos cumprem pena. Ele foi preso em março no âmbito da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF), e estava detido na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, desde julho.

A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 30 de outubro. Antes de ir para o Rio Grande do Norte, Bacellar estava detido em Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. A mudança de estado também se deu por decisão de Moraes, após suspeitas de que o ex-deputado continuava utilizando celulares na prisão e mantinha influência sobre integrantes do poder público fluminense.

A escolha de um presídio em Niterói tem como objetivo afastar o ex-presidente da Alerj de outros investigados que estão presos no Rio. A operação da PF, que já está na nona fase, já colocou atrás das grades o deputado estadual eleito Márcio Canella (União Brasil), o ex-secretário de Polícia Civil Marcus Amim e o ex-deputado estadual Thiago Rangel

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+ Rodrigo Bacellar é transferido de presídio federal para o Rio após decisão de Alexandre de Moraes

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Bacellar foi detido pela primeira vez em dezembro do ano passado por suposto vazamento de informações sigilosas de uma ação da Polícia Federal contra o ex-deputado estadual TH Joias, suspeito de ligação com o Comando Vermelho (CV). Foi solto no mesmo mês com medidas cautelares, incluindo uso de tornozeleira eletrônica. Voltou a ser alvo da PF em março, quando teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

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Segundo as investigações, o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto teria antecipado detalhes da operação a Bacellar, que teria alertado TH Joias. Os três são réus. A defesa do desembargador nega as acusações e sustenta que as restrições são suficientes para garantir o andamento do processo. Os advogados também contestam a suspeita de um encontro entre Júdice em uma churrascaria no Aterro do Flamengo, em setembro de 2025, e afirmam que dados de telefonia apresentados à PF mostram que os dois não estavam juntos no local. 

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