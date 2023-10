Dívida bilionária com a União pode fazer Rio ‘quebrar’ em 2024

Atualizado em 3 out 2023, 16h13 - Publicado em 3 out 2023, 15h56

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 3 out 2023, 16h13 - Publicado em 3 out 2023, 15h56

O governador Cláudio Castro (PL) reiterou que o estado do Rio não tem condições para arcar com a integralidade dos pagamentos ao governo federal previstos para o próximo ano. Seguindo o Regime de Recuperação Fiscal, formalizado em julho de 2022, o débito chega a R$ 8 bilhões. “A condição de pagamento dos estados foi alterada por uma situação fora do nosso controle, que foi uma lei federal aprovada, e não há a menor condição de a gente pagar os valores corrigidos para o ano que vem”, disse.

Nesta terça-feira, 3, Castro se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para tentar diminuir o montante a ser pago à União. “Ele (Haddad) se demonstrou muito sensível e outras rodadas vão acontecendo. A gente sabe que isso é complexo, que não é de uma hora para outra”, afirmou Castro após o encontro.

Caso não haja uma renegociação da dívida, Castro prevê atraso nos pagamentos dos salários no Rio e aumento da fome no estado. O governador, no entanto, garantiu que vai honrar o pagamento de R$ 3 bilhões previsto para este ano.

Além do Rio, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul também estão em regime de recuperação fiscal.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga