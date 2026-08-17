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Discord atende a ordem da ANPD e remove recurso para fazer lives

Aplicativo suspendeu todas as funcionalidades de vídeo e esteve reunido nesta segunda, 17, com membros da agência reguladora

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 15h32 | Atualizado em 17 ago 2026, 16h12
Mãos seguram um smartphone exibindo o aplicativo Discord na tela, com o logo branco do Discord em um fundo roxo de um notebook desfocado ao fundo
O aplicativo Discord (Valter Campanato/Agência Brasil/Divulgação)
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Discord atende a ordem da ANPD e remove recurso para fazer lives Priorizar nos meus resultados Google

O Discord desabilitou nesta segunda-feira, 17, o recurso que permite a criação de lives. A medida cumpre uma determinação estabelecida pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) na semana passada. A medida foi tomada porque o órgão encontrou fragilidades no monitoramento da idade dos usuários e dos conteúdos que eles podem acessar. Recentemente, uma menina de 13 anos cometeu suicídio após participar de uma live do aplicativo, onde teria sido instigada por outros usuários.

Em nota, o aplicativo disse que suspendeu todas as atividades de vídeo que podem ser feitas na plataforma. Isso inclui não apenas as transmissões ao vivo como também o compartilhamento de tela. A empresa disse em nota (leia a íntegra ao final) que está dialogando com a ANPD “em busca de uma solução que permita restabelecer esses recursos para nossos usuários no Brasil”.

A plataforma publicou também um comunicado no seu site, explicando a situação aos usuários. “Esta é uma situação séria. A ordem ocorre após um caso devastador envolvendo a morte de uma adolescente, na sequência de uma campanha coordenada de violência extrema conduzida em múltiplas plataformas”, diz trecho do comunicado. Mais adiante, o Discord complementa: “Temos colaborado e continuamos colaborando com as autoridades policiais neste caso”.

Na quarta-feira da semana passada, 12, a ANPD suspendeu as lives do Discord. A agência argumentou que, após investigação da plataforma, descobriu que não havia um controle satisfatório da idade dos usuários e, por consequência, dos conteúdos que eles podem acessar. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, pediu a suspensão da plataforma no Brasil depois do caso de suicídio da menina de 13 anos. O Discord afirma que derrubou o servidor após a morte da adolescente e que a live foi em um grupo privado.

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Leia a íntegra da nota do Discord

“Em cumprimento à determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), suspendemos os recursos de vídeo do Discord no Brasil. O vídeo é uma parte importante e muito valorizada da experiência no Discord, permitindo que nossos usuários se comuniquem e criem conexões significativas ao compartilhar experiências, jogar juntos e manter contato com amigos e familiares. Estamos dialogando ativamente com a ANPD em busca de uma solução que permita restabelecer esses recursos para nossos usuários no Brasil. Seguimos comprometidos em trabalhar com formuladores de políticas públicas no Brasil para ajudar a criar uma experiência online mais segura para todos, tanto no Discord quanto em toda a internet. ”

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