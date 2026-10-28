Diretoria do BRB ‘abdicou’ de controles e confiou ‘cegamente’ em planilhas do Master, diz PF

A Polícia Federal afirmou que a diretoria do BRB confiou “cegamente” em planilhas enviadas pelo Banco Master e acabou por abdicar dos mecanismos de controle disponíveis.

A avaliação consta no relatório em que a corporação aponta fraudes na relação entre os dois bancos e indicia 15 pessoas, incluindo o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.

“Ao confiar cegamente nas Planilhas Excel encaminhadas pelo Banco Master como representação dos créditos negociados, a Diretoria do Banco de Brasília abdicou, na prática, dos três principais mecanismos de controle da operação relativa à cessão de créditos consignados de pessoas físicas: a verificação dos lastros, a conferência das averbações e a conciliação dos repasses financeiros”, diz o texto.

A PF ressaltou que, apesar de um contrato prever a possibilidade de realização de auditorias independentes, “durante praticamente todo o período em que foram adquiridas carteiras bilionárias originadas pelo Banco Master, não houve procedimento sistemático de verificação dos lastros de existência das operações cedidas”.