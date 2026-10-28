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Diretoria do BRB ‘abdicou’ de controles e confiou ‘cegamente’ em planilhas do Master, diz PF

PF indiciou ex-presidente e outros dirigentes do banco por fraudes financeiras

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 17h05
Fachada do prédio do BRB
Fachada do prédio do BRB, em Brasília (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Diretoria do BRB ‘abdicou’ de controles e confiou ‘cegamente’ em planilhas do Master, diz PF Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal afirmou que a diretoria do BRB confiou “cegamente” em planilhas enviadas pelo Banco Master e acabou por abdicar dos mecanismos de controle disponíveis.

A avaliação consta no relatório em que a corporação aponta fraudes na relação entre os dois bancos e indicia 15 pessoas, incluindo o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.

“Ao confiar cegamente nas Planilhas Excel encaminhadas pelo Banco Master como representação dos créditos negociados, a Diretoria do Banco de Brasília abdicou, na prática, dos três principais mecanismos de controle da operação relativa à cessão de créditos consignados de pessoas físicas: a verificação dos lastros, a conferência das averbações e a conciliação dos repasses financeiros”, diz o texto.

A PF ressaltou que, apesar de um contrato prever a possibilidade de realização de auditorias independentes, “durante praticamente todo o período em que foram adquiridas carteiras bilionárias originadas pelo Banco Master, não houve procedimento sistemático de verificação dos lastros de existência das operações cedidas”.

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