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PF indicia 15 pessoas por fraudes entre Master e BRB

Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Augusto Lima estão entre os alvos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 16h35 | Atualizado em 28 out 2026, 16h39
Fachada do Banco Master em São Paulo
Fachada do Banco Master em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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PF indicia 15 pessoas por fraudes entre Master e BRB Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal indiciou 15 pessoas por fraudes envolvendo o Banco Master e o BRB. Entre elas, estão Daniel Vorcaro, dono do Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco de Brasília.

Esses foram os primeiros indiciamentos na Operação Compliance Zero, que começou há quase um ano. A maioria dos alvos ocupou postos de liderança em um dos dois bancos.

O relatório atribui a Vorcaro os crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, prestação de informação falsa, fraude à fiscalização, lavagem de capitais e organização criminosa.

Já em relação a Paulo Henrique Costa, estão sendo imputados os crimes de gestão fraudulenta e organização criminosa.

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A PF também registrou que há indícios de que os dois cometeram corrupção ativa e passiva, respectivamente, por meio do repasse de imóveis, mas que esse não foi o objeto do relatório.

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