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Brasil

Dia da Consciência Negra é feriado nacional? Veja a data e quem tem direito à folga

Celebração homenageia Zumbi dos Palmares e marca um momento de reflexão sobre luta da população negra no Brasil

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 08h31 | Atualizado em 16 nov 2026, 10h48
Mulher participa da lavagem do monumento Zumbi dos Palmares, na manhã desta quarta-feira (20), em comemoração ao dia da Consciência Negra, no Rio de Janeiro
Mulher participa da lavagem do monumento Zumbi dos Palmares, em comemoração ao dia da Consciência Negra, no Rio de Janeiro (Ale Silva/Futura Press/VEJA/VEJA/VEJA/VEJA)
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Celebrado no dia 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é uma data dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e à reflexão sobre a luta contra o racismo. Em 2026, a comemoração cairá na próxima sexta-feira, possibilitando um fim de semana prolongado para parte dos trabalhadores. 

A data passou a integrar oficialmente o calendário de feriados nacionais após a sanção da Lei nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, pelo presidente Lula. Antes da mudança, a celebração era considerada feriado apenas em determinados estados e municípios, conforme a legislação local.

Por que o Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro?

A escolha da data está relacionada à morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695. Considerado um dos principais símbolos da resistência à escravidão no Brasil, Zumbi liderou o Quilombo dos Palmares, localizado na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas.

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A celebração também busca reconhecer a contribuição da população negra para a formação histórica, social e cultural do país, além de promover debates sobre desigualdade racial, discriminação e direitos.

O reconhecimento da data como feriado nacional representa uma ampliação de sua importância no calendário oficial brasileiro. Além das homenagens a Zumbi, o período é marcado por atividades culturais, educativas e iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial.

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Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado nacional e ponto facultativo está na obrigatoriedade da dispensa do trabalho. Os feriados nacionais são estabelecidos por lei federal e, como regra, garantem o descanso dos trabalhadores em todo o país. Entretanto, existem exceções para serviços essenciais e setores autorizados a funcionar nessas datas. Nesses casos, os funcionários que trabalham durante o feriado geralmente têm direito a uma folga compensatória ou ao pagamento em dobro.

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Já o ponto facultativo permite que órgãos públicos dispensem seus servidores do expediente, mas não obriga empresas privadas a concederem folga aos funcionários. Governos estaduais, prefeituras e empregadores também podem estabelecer regras específicas para essas datas. Diferentemente do ponto facultativo, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é um feriado nacional e, portanto, segue as regras previstas na legislação trabalhista.

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Dia da Consciência Negra
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