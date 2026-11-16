Dia da Consciência Negra é feriado nacional? Veja a data e quem tem direito à folga

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O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é agora feriado nacional em todo o Brasil, após a Lei nº 14.759/2023. A data homenageia Zumbi dos Palmares e a luta contra o racismo, promovendo a valorização da cultura afro-brasileira e debates sobre igualdade racial. Entenda a importância da data e a diferença entre feriado e ponto facultativo.

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Celebrado no dia 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é uma data dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e à reflexão sobre a luta contra o racismo. Em 2026, a comemoração cairá na próxima sexta-feira, possibilitando um fim de semana prolongado para parte dos trabalhadores.

A data passou a integrar oficialmente o calendário de feriados nacionais após a sanção da Lei nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, pelo presidente Lula. Antes da mudança, a celebração era considerada feriado apenas em determinados estados e municípios, conforme a legislação local.

Por que o Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro?

A escolha da data está relacionada à morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695. Considerado um dos principais símbolos da resistência à escravidão no Brasil, Zumbi liderou o Quilombo dos Palmares, localizado na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas.

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A celebração também busca reconhecer a contribuição da população negra para a formação histórica, social e cultural do país, além de promover debates sobre desigualdade racial, discriminação e direitos.

O reconhecimento da data como feriado nacional representa uma ampliação de sua importância no calendário oficial brasileiro. Além das homenagens a Zumbi, o período é marcado por atividades culturais, educativas e iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial. Continua após a publicidade Os desafios do governo Lula 4 Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo? A principal diferença entre feriado nacional e ponto facultativo está na obrigatoriedade da dispensa do trabalho. Os feriados nacionais são estabelecidos por lei federal e, como regra, garantem o descanso dos trabalhadores em todo o país. Entretanto, existem exceções para serviços essenciais e setores autorizados a funcionar nessas datas. Nesses casos, os funcionários que trabalham durante o feriado geralmente têm direito a uma folga compensatória ou ao pagamento em dobro. Continua após a publicidade Já o ponto facultativo permite que órgãos públicos dispensem seus servidores do expediente, mas não obriga empresas privadas a concederem folga aos funcionários. Governos estaduais, prefeituras e empregadores também podem estabelecer regras específicas para essas datas. Diferentemente do ponto facultativo, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é um feriado nacional e, portanto, segue as regras previstas na legislação trabalhista. Continua após a publicidade