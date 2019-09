Comece a semana bem informado e saiba o que será destaque no noticiário:

A hora da verdade

Termina na quinta-feira o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro sancione ou vete – total ou parcialmente – o projeto de lei que pune o abuso de autoridade de policiais, promotores e juízes. Entidades como o Ministério Público Federal e associações de magistrados pedem o veto de vários pontos que, em sua visão, prejudicam o combate à corrupção. Bolsonaro não se posicionou claramente sobre o que irá fazer – o desfecho pode ampliar o desgaste do presidente com o ministro Sergio Moro (Justiça), descontente com a falta de apoio ao seu projeto anticrime e as tentativas de intervenção do presidente em órgãos de investigação, como a Polícia Federal e o antigo Coaf.

Soy loco por ti, Amazônia

Na sexta-feira 6, os presidentes dos países da América do Sul, entre eles o brasileiro Jair Bolsonaro, vão se encontrar para discutir uma política unificada de preservação e de exploração sustentável da Amazônia. A reunião acontecerá em Leticia, cidade colombiana que faz fronteira com a brasileira Tabatinga, no Amazonas. Será a primeira reunião dos países da região para discutir a crise desencadeada pelas queimadas e pelo aumento do desmatamento.

Fim da novela Neymar

Depois de se arrastar por mais de um mês, a novela Neymar tem finalmente o seu último capítulo nesta segunda-feira, com o fechamento da janela de transferências do mercado europeu. Contratação mais cara da história do futebol, o atacante brasileiro deve mesmo permanecer no PSG – salvo alguma reviravolta de última hora. O desejo do jogador, porém, era retornar ao Barcelona, que não conseguiu chegar a uma proposta que agradasse o clube francês. O “triângulo amoroso” envolveu ainda o Real Madrid.

Decisões na Copa do Brasil

Na quarta-feira, serão conhecidos os finalistas da Copa do Brasil. Às 19h, Athlético Paranaense e Grêmio se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba. O time gaúcho venceu na ida por 2 a 0. E às 21h30, o Inter, que ganhou por 1 a 0 fora de casa, recebe o atual bicampeão Cruzeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Mais um capítulo da reforma

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vota na quarta-feira o texto-base da reforma da Previdência do relator Tasso Jereissati (PSDB-CE). Até a tarde de sexta-feira 30, 376 emendas parlamentares – sugestões de alterações na proposta – haviam sido apresentadas por senadores. As propostas tratam de diversos temas, como cálculos de benefícios, pensão por morte e aposentadorias especiais. Saiba aqui o que mudou nas novas regras de aposentadoria com o parecer no Senado.

A volta do palhaço

O macabro Pennywise volta a assombrar a pequena cidade de Perry, 27 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. It: Capítulo 2, que estreia na quinta-feira nos cinemas brasileiros, mostra o grupo de crianças que enfrentou a ameaça no passado agora na idade adulta. Eles precisam se reunir para cumprir o pacto selado há quase três décadas e derrotar o mal de uma vez por todas. A sequência, também baseada na obra de Stephen King, promete ter mais ação, suspense e terror.

